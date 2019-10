Blancos contra la campaña “Vivir sin miedo”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un grupo de número indeterminado de tuiteros que se identifican como votantes del Partido Nacional promueven rechazar la reforma de la Constitución promovida por el senador blanco Jorge Larrañaga bajo la consigna "Vivir sin miedo".

En las últimas horas apareció en la red social un nuevo usuario denominado “Blancos sin papeleta” (@BSinPapeleta) cuyo primer tuit sostiene que la iniciativa “nace a instancias de un grupo de militantes de diversos sectores del Partido Nacional, que no comparte la propuesta de reforma constitucional ‘Vivir sin miedo’”.



De inmediato aseguran: “Creemos que el Programa de Gobierno del Partido Nacional aporta suficientes herramientas para no solo superar la crisis de seguridad, sino también para mejorar la convivencia entre los habitantes de manera sostenida. En Octubre votamos al Partido #SinPapeleta #EstamosPreparados”.



También se pronunciaron sobre la noticia que ayer divulgó El País sobre que todas las listas nacionalistas entregan a sus posibles votantes la papeleta del “Sí” junto a sus hojas de votación.



Sobre el tema, la cuenta mencionada publicó: La noticia de hoy (por ayer) es que todas las listas del Partido Nacional van a ensobrar con papeleta (N.deR: No es eso lo que dice la noticia que publicó El País). Tienen cómo presionar para que no suceda tamaña atrocidad?!” y agrega que “por esto surge este movimiento, queremos generar conciencia dentro del Partido y vamos a militar para que la reforma no salga. Esta nota seguramente fue escrita antes de que Blancos sin Papeleta sea público”.



La reforma constitucional promovida por Larrañaga pretende modificar la Constitución en aspectos vinculados a las políticas de seguridad.



Según una encuesta de Opción Consultores divulgada esta semana el 62% de los consultados apoyaría la reforma, lo que muestra un descenso de cuatro puntos porcentuales que la mediación anterior. Los mismos puntos creció el porcentaje de rechazo de 27% a 31%.