Blancos apuntan las baterías contra promesas incumplidas

Igual que en un partido de fútbol: la primera tarea de los jugadores es identificar el rival a marcar. Saber cuál es la pierna hábil y conocer por donde driblearlo con mayor facilidad para convertir. Esto fue lo que pasó en el ambiente político los últimos días: los aspirantes a ganar las elecciones identificaron a sus rivales con claridad y salieron a la arena electoral a enfrentarse con sus discursos y señalamientos.

Desde la oposición los blancos definieron una primera estrategia que es salir a remarcar las promesas incumplidas. Sus dirigentes muestran con "el diario del lunes" que los frenteamplistas "le mintieron" a la ciudadanía.

Desde el oficialismo los jerarcas de gobierno y dirigentes del Frente Amplio salen a defender la gestión y a decirles a los uruguayos que si pierden la elección y blancos o colorados ganan, el país sufrirá algo similar a lo que está pasando en Argentina con Mauricio Macri.

Hasta ahora el cruce político se daba entre partidos. Los de la oposición terminaron de completar sus abanicos de candidaturas. Su oferta es muy amplia; solo en el Partido Nacional hay cuatro. Según un relevamiento en todos los partidos, esa oferta se va a reducir en el correr de la campaña.

En el Frente Amplio aún falta que se oficialicen los nombres. Pero sí varios de los aspirantes salieron a admitir su interés. Daniel Martínez y Carolina Cosse son amplios candidatos a pelear en la interna.

Con ese marco el que movió primero fue Luis Lacalle Pou, quien en el acto del grupo del intendente Carlos Enciso se relajó en su discurso ante la falta de cámaras y anunció que su partido iba a salir "a pegarles", en sentido figurado, a todos los dirigentes del Frente Amplio.

Su afirmación es algo asumido en todas las campañas electorales de todos los partidos. Pero haberlo anunciado sin respetar la corrección política se le puso en contra.

Pero el líder del Partido Nacional reacomodó sus salidas y el jueves mostró una de las marcas que tendrá la campaña. Lacalle Pou asumió la ofensiva y acusó al presidente Tabaré Vázquez y al ministro Danilo Astori de mentirle a la gente.

"El presidente de la República y Astori en campaña electoral engañaron a la gente. Dijeron cosas que sabían que no podían pasar. Y no es que nadie los alertó", dijo en una entrevista con el programa Desayunos informales de Canal 12.

El blanco recordó que en el 2014 los frenteamplistas decían que no iba a haber más impuestos, e incluso los iban a bajar. "Le estaban mintiendo a la gente. Ha habido más ajuste, seguimos metiéndole la mano en el bolsillo de la gente y no les alcanzó", agregó.

Incluso su grupo técnico también salió en la misma dirección criticando al gobierno por cómo está manejando la economía. Azucena Arbeleche —que fue señalada por Lacalle Pou como su ministra de Economía si le toca ganar— declaró en el Semanario Búsqueda que en esta dirección Uruguay corre riesgo de perder el "investment grade". La última vez que ocurrió eso fue en la crisis del 2002.

El viernes la Mesa Política del Frente Amplio analizó el escenario político. Coincidieron en que la campaña electoral va a ser más dura de lo que se puede prever y que es necesario salir ya a recorrer el país.

Uno de los discursos que divulgaran será que si gana Laca-lle Pou va a pasar lo mismo que con el triunfo de Macri en Argentina.

Después de la reunión, el presidente del FA, Javier Miranda, declaró a la prensa que no es cierto lo que dijo Arbeleche y enfatizó que la plaza financiera uruguaya está solida.

"Sin duda la situación argentina incide, pero en materia cambiaria tenemos una gran confianza en la estabilidad financiera. Hay fortaleza del sistema financiero, y el dólar va evolucionando sin sobresaltos", declaró.

En esta línea una de las candidatas blancas apuntó sus baterías contra Mario Bergara, actual presidente del Banco Central, quien tiene aspiraciones electorales. "Nos preocupa el rumbo que ha tomado el presidente del BCU Bergara para contener la suba del dólar en nuestro país", escribió en su cuenta personal de Twitter la senadora Verónica Alonso, que sostiene que la venta de dólares que está haciendo el BCU para evitar que el precio de la divisa suba aún más, es desacertada e ineficaz. "No podemos seguir la misma receta que el presidente Macri ha planteado en Argentina y que no ha dado los resultados esperados", dijo la aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Nacional.

Alonso se despegó del "macrismo" en momentos donde el FA está señalando a los blancos como la réplica de "Cambiemos" en Uruguay.

La ministra Carolina Cosse —también con aspiraciones— que ha tenido mucha actividad pública en los últimos días, dijo que el país está "blindado" a los efectos de las medidas de Macri. "Gracias a una política seria que hemos llevado, Uruguay está blindado para esas inestabilidades", declaró a los medios el jueves.

Mujica sale de campaña a recorrer el Uruguay

El expresidente José Mujica tiene 83 años. Sin embargo su condición de bicho político y la altísima popularidad internacional, y también local, le impiden quedarse quieto. Ahora retornó de un viaje por Europa y antes de arribar a Montevideo su agrupación política, el Espacio 609 del MPP, anunció una gira nacional de su líder para relanzar la agrupación. Mujica mantiene su postura de no ser candidato. Sin embargo en varios grupos del FA, y la oposición entiende que su palabra no es definitiva. Creen que el exmandatario puede dar marcha atrás en su decisión y salir a pelear por el sillón presidencial nuevamente.

Se abrió el mercado de pases y hay varios cambios sobre la mesa

El mercado de pases entre partidos políticos e incluso, entre sectores dentro de ellos, está en pleno apogeo. La lista 404 del Partido Nacional anunciará mañana el ingreso de Gonzalo Mujica. El exlegislador oficialista ocupará un lugar destacado en la plancha para el Parlamento, aunque no se definió el lugar exacto. En el Partido Colorado hay varias negociaciones entre dirigentes de los cuatro grupos: Batllistas de Julio María Sanguinetti que aún no tiene su candidato; Uruguay Batllista de Amorín Batlle, Orejanos de Fernando Amado y Ciudadanos de Ernesto Talvi. En el Partido Independiente el exasesor de Astori, Esteban Valenti, trabaja en un acuerdo electoral para incorporarse a ese grupo. El Partido de la Gente no tendrá interna ya que su único candidato es Edgardo Novick. Sin embargo el líder busca un compañero de fórmula.