Blancos analizarán el lunes pedido de mayor plazo para recolectar firmas por LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Partido Nacional analizará el lunes cuando se reúna de forma virtual el pedido de extender el plazo para recolectar firmas que permitan llegar a la consulta popular para derogar la Ley de Urgente Consideración (LUC).

De todos modos, el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde comentó que de manera informal ya ha discutido el tema con los demás dirigentes blancos y el consenso es no extender el plazo, ya que de lo contrario se estaría pasando por arriba de los establecido en la Constitución. “Acá queremos respetar la norma, y no se trata de caprichos. Es respetar las formas”, comentó.

Iturralde, dijo que le sorprendieron las declaraciones de Rafael Michellini no solo por el contenido de fondo, sino también por el momento en que se realizan.



“Me traer de vuelta la pregunta que le realiza el presidente de la República (Luis Lacalle Pou) a La Nación en el último reportaje. ¿Quién es el Frente Amplio? ¿Es de este Michellini radicalizado y radicalizando y amenazando solapadamente? Pero incluso hay que ver con qué nos amenaza. Nos amenaza con que va a salir a generar contagios. ¿Es el Frente Amplio del cuanto peor, mejor?”, comentó el dirigente blanco a El País.



Iturralde agregó que también se equivocó el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, cuando salió públicamente a pedir respeto, pues a su entender el jefe de Estado en ningún momento le faltó el respeto, sino que se hizo una pregunta válida, porque hoy –a su entender– no está claro quién el Frente Amplio.



“Tenemos que tratar de que no se baje el nivel, que el sistema político uruguayo no puede perder su diferencial altura y respeto. Nosotros no podemos entrar en ese camino. Hoy lo que yo siento es que con las declaraciones, Miranda lo que hizo fue una tergiversación de lo que había dicho el presidente de la República. Porque la pregunta es válida de quién es el Frente. ¿Es el de Miranda cuando acusa a nuestro partido de mercenarios, o es el que pide la renuncia del ministro Salinas en medio de la pandemia? En definitiva, nosotros no tenemos claro cuál es el Frente Amplio. Y tenemos que volverlo a preguntar: si es el del diputado Fratti buscando una declaración conjunta, o el que causa la grita con cuando el país vivió momentos difíciles”, declaró el presidente del directorio blanco.