Los blancos alertan que las pérdidas de Gas Sayago seguramente se agravaran este año

Los blancos indican que pese a su costoso funcionamiento y los altos salarios que paga, Gas Sayago no cumplió adecuadamente con su cometido de realizar estudios de ingeniería, ambientales, económicos, financieros y regulatorios, de construir la planta y de vender gas. "En algunos casos por negligencia y en otros por simple impericia o incapacidad", dicen.

Sus últimos tres balances fueron informados adversamente por los auditores. "Concretamente, el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 muestra que la empresa mantiene un remanente de disponibilidades por US$36 millones, de las cuales una porción importante, equivalente a US$ 13 millones, está embargada. El pasivo asciende a US$155 millones. Todo ello, sumado a los US$ 42 millones de capitalizaciones iniciales, totalizan US$ 174 millones comprometidos en el fallido proyecto", resumen. "El último es, sin duda, el dato significativo. Son US$ 174 millones de recursos públicos afectados, hasta el momento en la aventura de la regasificadora. Debe tenerse presente que la mencionada cifra puede llegar a agravarse en el transcurso de 2018, y también después, considerando las contingencias vinculadas con los juicios laborales, civiles y compromisos derivados del proceso concursal, ya sea por actos propios, o como consecuencia de actos de terceros", señalan los diputados.