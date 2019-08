Blancos acusan al Frente Amplio de “confundir Estado con partido”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lo presentan como el departamento más blanco de todo el país. En Flores el Partido Nacional ha sido históricamente el que gobierna y allí el resto de los partidos tiene pocos seguidores. El candidato Luis Lacalle Pou y su compañera de fórmula Beatriz Argimón llegaron a Trinidad ayer en la tarde para presentar su programa.

El líder blanco dijo que hay otros cuatro programas de la oposición que también “son buenos” y mostró el del Partido Colorado, Partido Independiente, Partido de la Gente y Cabildo Abierto. Para Lacalle Pou son muchas las coincidencias en los cinco documentos y en todos se respeta la institucionalidad del país.



Un rato después del acto, la candidata a vice Argimón se reunió en la Departamental de Flores con los dirigentes blancos. “Es nuestro tiempo y el país nos está precisando más que nunca”, remarcó. Mientras tanto, el senador Álvaro Delgado alentó a los dirigentes a mantener una alta actividad. El dirigente del sector Aire Fresco aprovechó la reunión para mostrar las diferencias con el Frente Amplio.



“Esta es una reunión interna de dirigentes blancos con la candidata a vice y abierta a la prensa. Es la contracara de lo que pasa en el gobierno, que empieza a confundir cada vez más el Estado con el partido político. A tal punto que utiliza los medios estatales para generar mensajes políticos electorales”, opinó.

Delgado dijo que los blancos son “muy respetuosos” de la institucionalidad y a su entender el oficialismo está demostrando falta de respeto.



En tanto, el líder del Espacio 40 Javier García también cuestionó la decisión de Presidencia de usar los canales oficiales para criticar al candidato blanco. García dijo a El País que Astori se metió “de polizón” en la web de Presidencia.



Explicó que eso es lo que se desprende de las declaraciones del prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, quien mostró sorpresa por la publicación de una entrevista al ministro en el portal oficial bajo el título “La única manera de poner en práctica el programa de Lacalle Pou sería con un feroz recorte del gasto público”.



“Esto confirma que no hay gobierno, porque ni pueden gobernar la página oficial”, declaró García.

Más temprano en San José, Lacalle Pou dijo que confía en su equipo y en su estrategia y que lo que han reflejado las encuestas en los últimos días -con una caída de su intención de voto y un ascenso del candidato colorado Ernesto Talvi- no siente que sea una tendencia. “No voy a discutir con las encuestas porque mi trabajo es otro. Simplemente decirles que estoy acostumbrado a subir y bajar”, respondió a los periodistas.

Foto: Pablo S. Fernández

Martínez y su equipo económico

En Durazno fue consultado sobre cómo ve al equipo económico que presentó Daniel Martínez: “Más de lo mismo”, respondió. “Cuando uno lee los nombres y los cargos, todos de alguna manera integraron el gobierno del Frente Amplio y el Ministerio de Economía. Por ende no creo que sea un equipo idóneo para los momentos de tormenta. No supieron gobernar la bonanza, menos van a gobernar la tormenta”, agregó.



En su tercer día de gira Lacalle Pou eligió un buzo azul de la marca Tranquera y de la colección “Liberal”. Un buzo idéntico al que llevaron a la gira los senadores Jorge Larrañaga y Álvaro Delgado.



“¡Esto si que es unidad! Nadie puede decir que no hay sintonía”, bromeó Lacalle Pou. Larrañaga contó a El País que se trata de una marca uruguaya. “Es un emprendimiento muy bueno, le han puesto mucho esfuerzo”, dijo el líder de Alianza Nacional, quien hizo conocer la marca a sus compañeros de partido.