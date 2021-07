Blancos se abroquelan para impedir a Orsi aumentar gasto en Canelones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Partido Nacional logró abroquelar a sus ediles en Canelones y sellar un acuerdo con el Partido Colorado -que tiene un edil en la Junta Departamental- para no apoyar el proyecto de fideicomiso que el intendente Yamandú Orsi estructuró con el fin de realizar obras, a lo largo de su mandato, por un total de US$ 80 millones.

El argumento de los blancos es que las finanzas canarias no están en condiciones de incrementar aún más el endeudamiento de la intendencia. Sin embargo, el plan de obras había seducido a algunos dirigentes del Partido Nacional que abrieron negociaciones con el intendente del Frente Amplio para intentar un acuerdo.

La bancada del Frente tiene 20 ediles y necesita un voto más para lograr la mayoría necesaria en la Junta y aprobar el proyecto. El Partido Nacional tiene 10 ediles y el Colorado solo uno.

Las negociaciones pasaron a discutirse en los ámbitos políticos de mayor peso: la Torre Ejecutiva y el Parlamento. En ese marco trabajaron senadores y diputados blancos de Canelones, en coordinación con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en el entendido que se está ante un tema global, comentaron las fuentes.



El diputado canario Sebastián Andújar (herrerismo) tiene un edil de su sector en la bancada blanca, y en un principio mostró disposición a negociar el proyecto. “Canelones necesitan obras y por ende necesita recursos. Este último razonamiento nosotros lo extendemos a nivel nacional, porque si estos mecanismos de endeudamiento son buenos para Canelones y Montevideo, que los gobierna el Frente Amplio, porque no lo son por ejemplo para Rocha, Río Negro y otros tantos departamentos gobernados por el Partido Nacional”, comentó ayer a El País.



Es que en Rocha el Frente Amplio se opuso a prestarle los votos al intendente blanco, Alejo Umpiérrez, por un fideicomiso de US$ 22 millones también para obras.

El secretario de la Presidencia, Delgado, conversó con el intendente Orsi la posibilidad de un acuerdo global nacional. Sin embargo, esto no se alcanzó, y la presión de los dirigentes blancos locales llevó a que el Partido Nacional resolviera no prestar los votos.



“Los 550.000 canarios se merecen todo y por eso el gobierno nacional desembarcó en Canelones, pero Orsi no merece nuestro respaldo. Perdió la confianza. Por un lado, el gobierno nacional ahorró 600 millones de dólares, mientras que Orsi duplicó los cargos de confianza e incluso ahora en estos días sigue contratando dirigentes políticos por favores a futuro”, dijo a El País el diputado blanco Alfonso Lereté (Aire Fresco).

Hoy la bancada de legisladores blancos de Canelones de este sector se reunirá con los alcaldes y Delgado para intentar cerrar el tema.



Para este sector del Partido Nacional, Canelones es un departamento de especial interés, ya que desde allí fue que se catapultó a la presidencia Luis Lacalle Pou, y los blancos aspiran a intentar ganar el gobierno departamental en 2026 con una alianza similar a la formada en 2020 en Montevideo con la coalición “multicolor”.