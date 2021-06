Un “bienvenides” que no fue desató duro cruce entre el senador Da Silva y el diputado Perrone

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Bienvenida esa nueva fuerza", dijo el presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, en un acto de la Secretaría de Diversidad de esa colectividad política y en las redes sociales circuló un video en que afirman que el dirigente dice “bienvenides”. Esa palabra, nunca dicha, desató la polémica entre el nacionalista Sebastián Da Silva y el cabildante Álvaro Perrone.

“Me llega esto por wapp, quiero creer que está editado @PNACIONAL”, tuiteó el diputado Perrone, a lo que Da Silva respondió “¿Qué tenés que ver vos?”.



Perrone siguió la discusión y retrucó: “Te encanta meter el peso por tw, no tenes otra forma de encarar la política, mira que estás ahí porque tu titular te dejo el lugar, no te voto nadie”.

Y Da Silva, lejos de dejar el tema, sumó: “Que no te venzan algunos complejos. Solo te digo que nada tenes que ver con el Partido Nacional”.

Perrone volvió a retrucar: “Tengo que ver mucho, es lo que no te das cuenta, sin nosotros el presidente no sería del PN, Abreu no estaría en Aladi y vos no serías senador”.



Y el intercambio se saldó con varios emoticones de aplausos de parte del senador Da Silva y la frase: “capo. Muchas gracias. Paréntesis: tengo una vida que extraño mucho afuera del Senado. Abrazo y muchas gracias de verdad”.

El senador Da Silva había mantenido un duro intercambio vía Twitter también hace algunas semanas con el ex presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Julio Trostchasnky, a quien definió como “manijero berreta” en una entrevista televisiva y luego, vía web, acotó: “Cuando digo eso, lo mejor que te puede pasar en no cruzarte conmigo. Te filtraron tus miserias, agazapado dando manija aprovechándote del sufrimiento de la gente. Miserable”.