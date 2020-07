Bianchi reclamó "sensibilidad" al decano de Medicina y a docentes por examen que "tranca" carrera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La senadora nacionalista Graciela Bianchi expresó su preocupación ante un planteo que recibió de un estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República por las dificultades que tienen para aprobarlo y apeló a "sensibilizar al decano o al cuerpo docente o determinados docentes" sobre la situación.

En la media hora previa a la sesión de hoy Bianchi relató que ayer recibió la visita de un estudiante de Medicina de 23 años que le planteó los problemas que tienen los alumnos para aprobar la materia "Biología celular y molecular" del segundo semestre del primer año.



"Me sorprendió la situación emocional que tenia este chico", dijo lo que le generó "preocupación".



"Es una materia que sino se aprueba impide proseguir en la carrera. Es de esas materias que por el régimen de previaturas impide continuar la carrera", prosiguió.

Si bien dijo que el caso del joven pensó que era "excepcional", luego descubrió que era un problema "general" tras que el alumno le entregó un listado de períodos pasados de exámenes "donde el promedio de aprobación de la materia nunca supera el 5% y son centenares de estudiantes que están trancados". "En febrero perdieron miles", puntualizó y dijo que el joven que la visitó ya perdió la materia ocho veces.



Bianchi planteó que "si no se aprueba no hay cursos alternativos, materias extracurriculares, cursos que puedan mantener en el alumno el interés y convencimiento de que van a poder seguir avanzando en la carrera.



La senadora también apuntó contra el decano de la Facultad de Medicina.

"El señor decano, cuyo nombre no lo voy a decir porque no importa sino la institución que representa, no recibe a los estudiantes. Porque yo me imagino que a las siete de la tarde un estudiante de Medicina, venir a hablar con una senadora a quien no conocía, se ve que realmente se sienten bastante desprotegidos y lo que es peor es que tampoco recibe notas de los estudiantes porque vi la constancia de que quiso presentarla pero no pasó de una oficina común y corriente".



Según Bianchi "es un problema endémico" y que aspira a "sensibilizar al decano o al cuerpo docente o determinados docentes" por lo que solicitó que sus palabras sean elevadas al Ministerio de Educación y Cultura, al rectorado de la Udelar, al decano de la Facultad de Medicina, y a la Federación de Estudiante Universitarios.