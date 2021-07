Bianchi rechazó paro de judiciales: "Que renuncien a sus cargos y sus sueldos seguros"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La senadora blanca Graciela Bianchi salió al cruce de los funcionarios judiciales que realizan un paro este lunes 5 frente a la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de retomar la actividad normal en todos los juzgados y tribunales. "No tienen el mínimo sentido de la responsabilidad", expresó la legisladora.

"Si no entienden que los ciudadanos estamos en estado de indefensión, que renuncien a sus cargos y sus sueldos seguros y vayan a enfrentar los desafíos de la actividad privada", agregó la senadora a través de su cuenta de Twitter, en respuesta a las declaraciones de Pablo Elizalde, secretario de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU).



El dirigente expresó que el paro se plantea como una "alerta", a través de la que buscan destacar que "si la Corte no toma medidas, van a ser los responsables de los contagios y eventuales fallecimientos que haya dentro de los trabajadores judiciales".



"Lo que si creemos es que hay que bajar un poco la pelota al piso y bajar un poco los discursos que se están dando desde el sistema político y desde las corporaciones sobre el funcionamiento del Poder Judicial", dijo Elizalde en declaraciones al programa "Arriba Gente" (Canal 10).



El secretario general de la AFJU destacó que los trabajadores no consideran que haya habido feria sino que había "formas distintas de trabajo".



"Que en la Cámara de Senadores se manejen argumentos como emergencia en acceso a la justicia, o directamente algunos senadores manifestando denegación de justicia, para mí es complejo poder discutir. Porque, de hecho, en las materias de urgencia como penal, violencia doméstica, adolescentes infractores, nunca se paró", aseguró el dirigente.



Elizalde reconoció que sí hubo enlentecimiento, "pero en el marco de una pandemia", dijo y agregó: "No es que se nos ocurrió no ir a trabajar, de hecho todos fuimos a trabajar y estuvimos a la orden".

El sindicato entiende que la resolución de la SCJ "no toma en cuenta la emergencia sanitaria que continúa en el país y por lo tanto en las oficinas judiciales". Entonces, "deja de lado las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, deshaciendo las burbujas que estaban funcionando hasta el momento".