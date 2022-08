Bianchi pidió "rever" situación de estudiantes de Ciencias Económicas por problemas en examen online

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la media hora previa de la sesión de este martes en la Cámara de Senadores, la senadora nacionalista Graciela Bianchi solicitó que se revea la decisión contra cuatro estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) que no pudieron realizar normalmente un examen online por un problema de conexión y que luego no se tomó en cuenta la situación particular.

Bianchi contó que "en los primeros días de julio" se comunicaron con su despacho los cuatro estudiantes "por una irregularidad que existió en un examen online" de la materia "Ética y Ejercicio Profesional" de FCEA (Universidad de la República) "por problemas de conectividad". El curso implica una parte práctica y teórica. En varios casos, dijo, los estudiantes tenían el práctico salvado pero esto les generó perjuicios para aprobar el curso.



Citando el relato de uno de los estudiantes, planteó que se comunicaron vía mail y por chats con autoridades de la facultad para informar de la situación, pero que "no se tuvo en cuenta esa realidad". Narró que algunos se pudieron conectar a los pocos minutos "después", lo que hizo perder minutos en la prueba.



A partir de las "insistencias" fue que habló con el rector de la Udelar, Rodrigo Arim. "Con mucha gentileza me dijo que eso no podía pasar, que evidentemente había que buscar una solución", aseguró que le planteó el jerarca de la universidad pública. Sin embargo, apuntó que después tanto ella como los estudiantes "no obtuvieron respuesta" al planteo.



Tras indicar que "no se produjo" la comunicación de Arim con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, dos de los cuatro estudiantes que denunciaron la situación "perdieron" el examen, y los otros dos "tuvieron menos posibilidades que el resto de los compañeros".



"Lo que advierto, y no es la primera vez que se producen problemas en este uso del sistema online —y es normal— pero tienen que tenerse en cuenta porque puede determinar incluso el abandono de una persona, que además está trabajando al mismo tiempo", remarcó.



"Lo hago con el mayor de los respetos al rector (Arim) porque se vio preocupado. Se habrá visto desbordado, pero bueno, en definitiva ahora ya es como una cosa juzgada, pero que no vuelva a suceder; o si se puede rever la situación de estos estudiantes"



Bianchi solicitó que sus palabras en el Plenario fueran enviadas a Arim, al decano de FCEA y a la Federacion De Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU).