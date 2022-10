Bianchi: "Luis es humano, no un héroe" y "pecó de exceso de confianza" con Astesiano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La senadora nacionalista Graciela Bianchi, tercera en la línea sucesoria presidencial, aseguró este martes que el presidente Luis Lacalle Pou "cometió el error de ser extremadamente confiado" con Alejandro Astesiano, exjefe de custodia presidencial, que fue imputado y permanece en prisión tras vincularlo con una presunta red que falsificaba documentación para otorgar pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos.

"Hace tiempo que les estoy diciendo a mis compañeros del Partido Nacional, y lo saben y lo he dicho públicamente: hay que perder la inocencia", dijo Bianchi en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).



"Los uruguayos somos muy aldeanos, pensamos que hay cosas que pensamos que suceden en el mundo que en Uruguay no suceden", añadió.



"Resumiría esto en las palabras de Graciela Fernández Meijide, en realidad Luis (Lacalle Pou) es humano, no es héroe, entonces sí, pecó de exceso de confianza", expresó la senadora.



Agregó que no tiene "la más mínima duda" de que Lacalle Pou "está realmente muy angustiado y preocupado, y además muy traicionado por una persona que él evidentemente valoró por el conocimiento que tenía, que evidentemente no era total", en referencia a Astesiano.



"¿Es posible una doble vida? Por supuesto que es posible, qué le va a llamar la atención a la gente que haya doble vida; y bueno, él fue demasiado confiado", insistió Bianchi.