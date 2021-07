Bianchi dijo que referendos "tienen que ser muy excepcionales" y FA "los ha usado sistemáticamente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vicepresidenta interina Graciela Bianchi dijo este martes que los referendos “tienen que ser muy excepcionales y el Frente (Amplio) los ha usado sistemáticamente”.

“Vamos a ser honestos. Si hicieran una encuesta y la gente fuera sincera, de los que firmaron por el sí para llegar al referéndum, ¿cuántos leyeron los 135 artículos de la LUC? Con total honestidad sabemos que algunos pueden haberlo hecho, pero sabemos que la mayoría no”, dijo en el programa radial Las Cosas en su Sitio (Radio Sarandí), al ser consultada sobre el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

En ese sentido, sostuvo: “esas son las características de los referendos, por eso son peligrosos como mecanismo de democracia directa”.



A su vez, la senadora dijo que “no es casualidad” que se busque habilitar esta consulta popular. “Es una resistencia que tenemos a los cambios, sobre todo desde el lado de los sindicatos y de los sectores más radicales del Frente Amplio”, apuntó.

Al ser consultada sobre si va a hacer campaña a favor de la LUC, Bianchi dijo: “Voy a hacer campaña porque debo hacerla, porque me corresponde, no solamente por ser legisladora, sino porque el 70% de los 135 artículos que se proponen derogar son respecto a la educación”.



Además afirmó que no tiene dudas de que las firmas van a estar, porque a “último momento hubo un impulso muy grande”.



En ese sentido dijo que, de aprobarse los votos, el referéndum se dará en mayo y que se convertirá “para la gente en general en una valoración de la política de gobierno”. “Va a ser una elección de medio tiempo”, sostuvo.

Bianchi es desde hace tres días la vicepresidenta interina de la República y en ese cargo se mantendrá hasta el 30 de julio, fecha en la que está previsto que retorne Beatriz Argimón, quien viajó a Italia para participar de la Pre-Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas.



Por ese motivo, Bianchi dijo que en estos días prefería “abstenerse de hacer algún tipo de manifestación política más radical”. Sin embargo, al ser consultada sobre su opinión acerca del expresidente, José Mujica, la senadora sostuvo: “La verdad es que para mí fue el peor presidente que tuvo el país en varios aspectos”. “Pero bueno, la gente lo legitimó y yo también”.