Bianchi dijo que LUC sacó la “patota sindical” de la educación y Olivera y Pereira salieron al cruce

A menos de una semana que se celebre el referéndum por la derogación de 135 artículos de la LUC, la senadora nacionalista Graciela Bianchi, afirmó que la LUC permitió alejar a la "patota sindical" de la educación y que no es casualidad que el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), José Olivera presida la Comisión por el "SÍ", lo que generó reacciones no solo de este sino del presidente del Frente Amplio Fernando Pereira.

"No nos podemos acostumbrar a que el intercambio de ideas y de confrontación de ideas, que se tiene que hacer por lo alto, se haga con descalificaciones", dijo el presidente de Fenapes, quien dijo que "el debate es con la ciudadanía, es con argumentos y no con descalificaciones".



"La mejor forma de denunciarla y combatirla es no contestarla y entrar en un debate. Hay que debatir lo que es sustantivo, que estamos en una instancia hacia el referéndum donde hay algunos datos que están mostrando cierta paridad y la gente todavía tiene un nivel de desinformación importante", dijo el dirigente sindical en el programa radial "Doble Click" de FM Del Sol.

Este domingo, en un acto a favor del “NO”, la senadora Graciela Bianchi disparó directamente contra la función de Olivera al frente de la Comisión a favor del referéndum. “¿No tenemos derecho a haber sacado a la patota sindical de la educación? ¿O ustedes creen que es casualidad que el presidente de Fenapes, que no es profesor y dice que no le gusta dar clases, es el presidente de la comisión prorreferéndum?”, dijo Bianchi.

"No es interlocutora válida"

Consultado por las declaraciones de la senadora, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que no discute con “personas que para el Frente Amplio no son interlocutores válidos”.



“No es interlocutora válida alguien que insulta que descalifica. Tiene que tener respeto por la fuerza política más importante del país. No es el cargo de senadora el que le da el poder de decir cualquier cosa. Si dice cualquier cosa, para el Frente Amplio no es una interlocutora válida, desde hace bastante tiempo no lo es. Es alguien que no convive bien con su pasado y probablemente destila más irresponsabilidad que la que debería tener”, dijo Pereira a Subrayado, durante un acto a favor del “SÍ”.



Pereira resaltó que ejemplo democrático es el diálogo que pudo tener con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou: “Aun con las diferencias que tenemos, pudimos hablar con respeto, sin insultarnos, sin descalificarnos”.

Por su parte, Bianchi retrucó que Pereira la calificara de no ser “una interlocutora válida”. “Yo siempre digo lo que pienso, no pertenezco a las generaciones tibias que quieren ser políticamente correctos. Estamos en una situación nacional e internacional muy grave por haber dejado avanzar a los totalitarismos y en consecuencia hay que decir las cosas que uno piensa”, respondió la senadora en diálogo con Telemundo.



“Estoy acostumbrada a dirigentes políticos que se decían cosas muy fuertes, no por casualidad en Uruguay existía la Ley de duelo, lo cual me parece bien que no exista más. Pero bánquense las cosas que dicen, porque tienen que bancarse las consecuencias de las cosas que hicieron y hacen. Que yo no sea una interlocutora válida para Fernando Pereira, para mí, habla bien de mí. Porque Fernando Pereira es un presidente prestado por el PIT-CNT al Frente Amplio”, cerró Bianchi.