Bianchi alertó por "uso y abuso de la ideología de género" tras definición de UdelaR

La senadora nacionalista Graciela Bianchi llamó a activar "un cambio de enfoque sobre el uso y abuso de la ideología de género" horas más tarde de que el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (UdelaR) se resolviera no destituir al profesor de Matemática Martín Sambarino de la Facultad de Ciencias, denunciado por acoso en 2019.

"Esperamos que la resolución final de la UdelaR sobre el Prof. Sambarino sea un cambio de enfoque sobre el uso y abuso de la ideología de género. Confiamos en que se reflexione y que sea resarcido de los daños; los que sean posibles", tuiteó Bianchi esta miércoles.

Para expulsar a Sambarino se requería el apoyo de dos tercios del cuerpo, pero solo acompañaron esa moción siete de los 20 consejeros. En tanto, el CDC obtuvo mayoría en considerar que la actitud del docente fue “inapropiada” (18 votos en 20) y que fue “grave” (16 votos en 20).

Sambarino es pasible de recibir sanciones en la Facultad de Ciencias, servicio al que pertenece el profesor, aunque esa casa de estudios no podrá destituirlo luego de la resolución del CDC.



El comentario de Bianchi esta mañana tuvo una reflexión previa en torno a la "ideología de género", sobre declaraciones que hizo una de las ministras de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Doris Morales, a El Observador. "Las cuestiones de género no se tratan de cuestiones de ideología, se tratan de cuestiones de leyes, porque tenemos leyes al respecto. Con esos conocimientos los jueces resolvemos las cuestiones que se nos presentan, relacionadas con esto", declaró Morales.



Ante esta y otras reflexiones de la jueza, la senadora blanca retrucó, en la misma red social: "Sostener que las leyes NO tienen ideología es erróneo. Los jueces tienen que aplicar la norma y los legisladores derogarla o cambiarla cuando afectan derechos constitucionales".



Bianchi no es la única dirigente del oficialismo que hace referencia a la "ideología de género". Días atrás, el senador Guillermo Domenech señaló cuando respaldó al fiscal de Delitos Sexuales Raúl Iglesias, que archivó unos 300 casos: "Apoyo al Fiscal Iglesias que aplica el Derecho y la Justicia, negándose a 'cobrar al grito', como pretenden los partidarios de la ideología de género que desean una Justicia flechada al servicio de una doctrina extravagante y maligna", escribió en la misma red social.