De Berreta a Seregni y de Batlle y Ordóñez a Araújo: FA cambia calles y enoja a colorados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Intendencia de Canelones puso en vigencia una resolución del año 2011 por la cual había solicitado anuencia a la Junta Departamental para aprobar el “Proyecto de nomenclátor de calles y numeración de puerta” de Ciudad de la Costa, Paso Carrasco y Colonia Nicolich. A su vez, difundió el cambio de nombres de más de 100 calles y avenidas, situación que generó malestar en filas del Partido Colorado.

Algunas de las modificaciones más disonantes son la de la rambla de Ciudad de la Costa, que pasa de llamarse “Tomás Berreta” a “Líber Seregni”; la calle “José Batlle y Ordóñez” de Shangrilá que modifica su nombre a “Germán Araújo”, y la calle “Bernabé Rivera” de San José de Carrasco que fue rebautizada como “Circular Salsipuedes”.



Si bien el expresidente Tomás Berreta (1875 -1947) nació en Colón, desarrolló toda su carrera política en el departamento canario y es considerado allí la figura más importante que tuvo el Partido Colorado.

El senador Adrián Peña dijo que el Frente Amplio de Canelones hizo un “uso abusivo de sus mayorías”. Y que si bien Líber Seregni es un “respetable dirigente”, tiene “una escasa conexión con Canelones y su historia”, amén de que la Ruta Interbalnearia ya lleva el nombre del desaparecido líder frenteamplista.

“Estamos evaluando qué acción podemos tomar de forma tal de dar vuelta esta decisión, aunque hoy Yamandú Orsi no está más como intendente. A nosotros nos parece que una figura icónica del departamento de Canelones como Tomás Berreta, que además ha sido reconocida públicamente por el intendente Orsi, no puede ser sustituida por un dirigente que no tiene nada que ver con la historia del departamento. No tienen punto de comparación”, dijo Peña a El País.

“Tomás Berreta fue tropero, peón rural, y toda su actividad política la desarrolló en Canelones. Fue diputado, intendente, jefe de Policía, ministro de Transporte y Obras Públicas”, agregó el senador.

Adrián Peña. Foto: Francisco Flores

Más polémica.

Con respecto al cambio de nombre de “José Batlle y Ordóñez” a “Germán Araújo”, en Shangrilá, Peña consideró que “parece un ataque al Partido Colorado. Y no es que estemos en contra de Araújo”.



A su vez, el senador dijo que “a la calle Rivera le ponen Salsipuedes, con una clara connotación, absolutamente sesgada, a una interpretación sobre determinados hechos históricos”.



Peña indicó que “hay en Canelones un montón de calles que no tienen nombre de figuras históricas y no tenemos problema que se vayan nominando. Quitar el nombre de figuras del Partido Colorado para poner nombres de figuras del Frente Amplio es una práctica que se ha mantenido en los últimos 15 años”.

En Montevideo hubo un caso similar, aunque no llegó a concretarse.



En 2017, el entonces intendente y hoy candidato Daniel Martínez envió un proyecto de decreto a la Junta para cambiar el nombre de la calle Andes, de 18 de Julio hacia el sur, por el de “José Germán Araújo”.



El texto señalaba que Araújo fue “un periodista y político destacado, defensor de la democracia en años oscuros en los que el país padeció una cruel dictadura cívico-militar”.



Araújo dirigió durante varios años CX 30 Radio Nacional. Y en ese sentido, la resolución indicaba que la calle Andes era “la acertada”, pues en la esquina con 18 funciona la emisora.



El nombre “Andes” fue adoptado antes de 1875 y según el nomenclátor capitalino, “recuerda los más gloriosos campos de batalla de la guerra de la independencia sudamericana”.

El exintendente y actual edil del Frente Amplio Mariano Arana dijo entonces que cambiar los nombres de las calles “es una dificultad para la Policía, las ambulancias, los bomberos, los carteros; pero fundamentalmente es una falta de respeto al ciudadano”.



“Para el caso de la izquierda parecería que solamente el centro importa, no puede ser”, sostuvo Arana.