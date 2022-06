Bergara le responde a Sanguinetti: "Desestimo esa tónica de buscar polarizaciones baratas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Desestimo totalmente esa tónica de buscar polarizaciones baratas, como la que hace (Julio María) Sanguinetti en esa columna, porque no es nuestro talante. Fue el de ellos cuando fuimos gobierno y se utilizó el tema seguridad con demagogia electoral", afirmó este viernes el senador Mario Bergara al ser consultado sobre los dichos del secretario general del Partido Colorado y expresidente.

El colorado comentó en su columna en el Correo de los Viernes que "está objetivamente demostrado" que no se ha "caído en una escalada del delito, aunque estos días hayan sido malos. Malos sí, pero no peores que algunos de los últimos años". Además, llamó a "no dejarse arrastrar por el bullicio de un Frente Amplio que quiere exorcizar su fracaso e ir por la revancha".



"No me extraña que una frase tan polarizante y en contra de la sensibilidad política de los uruguayos provenga del doctor Sanguinetti", dijo Bergara.



Y añadió: "Quienes hoy están en el gobierno, cuando estaban en la oposición usaron de manera lamentablemente demagógica el tema de la seguridad, tan cara para la sociedad uruguaya, tan sensible, que involucra vidas humanas, sentimientos muy fuertes de todos los uruguayos. La usaron como un actor con perspectiva electoral".



Asimismo, reivindicó lo que hizo el Frente Amplio desde el gobierno en "las políticas de seguridad, tanto en lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior, en el tema carcelario, en políticas de rehabilitación y prevención". "Son aspectos que este gobierno soslaya por completo y por eso las cárceles, en algunas áreas, están fuera de control", agregó.

Bergara rechazó que se "use los temas de seguridad en clave de política menor, porque es un tema demasiado importante para la sociedad uruguaya". Pero, declaró, sí están en la "obligación de marcar cuando una política está fracasando, cuando no se están resolviendo los temas y no se encara la situación adecuadamente".



También dijo que mayo está entre los tres meses con más homicidios desde que se llevan registros. Y, en ese marco, comentó que, a apenas pasó la percepción de emergencia sanitaria y se volvió a una mayor normalidad en movilidad, "los delitos volvieron a crecer dramáticamente".

"Estaríamos mal en decir: 'Ah bueno, que les vaya mal en esto' porque venimos con espíritu revanchista y la sociedad va a ver que no pueden resolver los temas de seguridad. Sería de una irresponsabilidad que nosotros no tenemos", aseguró el senador.



"Con la Ley de Urgente Consideración (LUC) y con pegar dos gritos en la Policía no se resuelven los temas de seguridad", añadió.