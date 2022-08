Bergara lamenta que Heber y Bustillo no reconocieran "un solo error" por caso Marset

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes fueron interpelados en el Senado los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, para dar detalles por la expedición y envío "express" de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset el año pasado. El senador interpelante, Mario Bergara, lamentó este martes que los ministros "durante toda la interpelación no reconocieron un solo error".

"Nosotros, como descartamos totalmente, de plano, ningún tipo de intencionalidad o convivencia con el narcotráfico, lo planteamos en términos de que en el proceso hubo errores. Sin embargo la respuesta fue ‘Actuamos bien y lo haríamos de la misma manera’", detalló el senador en diálogo con Informativo Sarandí (radio Sarandí).



"Nos preocupó mucho que no reconozcan ningún error, que no reconozcan que fue funcional a un resultado vergonzoso, y que además no reconozcan que lastima la credibilidad del país en la comunidad internacional y la confianza de la ciudadanía en los gobiernos y las instituciones", sentenció.



Además, el senador enfatizó que el Frente Amplio, "ni con el decreto del 93 ni con el del 2014" hubiera entregado ese pasaporte, debido a que el decreto recoge los criterios de la comisión de Derechos Humanos de la ONU donde se especifica "que ningún país está obligado a otorgar un pasaporte". Además, porque "el propio decreto insta a hacer una evaluación más allá de la formalidad de los antecedentes judiciales".



Consultado por si se podría haber dado un movimiento horizontal de la información, donde la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) de Estados Unidos no diera todos los datos, Bergara admitió que "no todo el mundo tiene que saber toda la información, pero podrán no transmitirle a la aduana o a la prefectura, ¿pero al ministro?".

Recordando que meses antes de ser entregado el pasaporte ya corría en los medios de comunicación el nombre de Marset, el senador frenteamplista volvió a remarcar que "no se puede decir que tenía que ser alguien que estuviera en el radar de los procesos de investigación" y que "además es contradictorio con otras cosas que se reconocieron en la propia interpelación, por ejemplo, que hubo intercambios, ellos le llamaron ‘averiguaciones’, entre los dos subsecretarios del Ministerio del Interior y el del Ministerio de Relaciones Exteriores en dos oportunidades en noviembre por el tema Marset".



A eso le sumó que la premisa "No sabíamos que se estaba procesando un pasaporte" no concuerda con el hecho de que en noviembre se reuniera la vicecanciller con el abogado del narcotraficante.

Para Bergara, más allá de la expedición del pasaporte, no había "razones fundadas" para saltarse la forma habitual de enviar esta clase de documentos, que es a través de una valija consular. "¿De quién era la urgencia? No vemos el interés del Estado uruguayo en acelerar eso, sino la urgencia que el propio Marset —según las escuchas telefónicas que tenemos del proceso en Paraguay— tenía urgencia del pasaporte para poder salir de la prisión en Dubái para evitar la deportación", explicó.



Retomando el tono que utilizó durante en la interpelación a los ministros, Bergara volvió a repetir que no estaba "en condiciones de afirmar ningún tipo de intencionalidad". "La mejor forma de aventar toda suspicacia es dar una explicación clara y no quedaron claras, pero es sobre todo por un tema de posicionamiento político. El Gobierno se parapeta en que estaba atado de pies y manos con el decreto de 2014 y ya de paso le echa la culpa al gobierno anterior, la especialidad de la casa", agregó.

Defensa del decreto de 2014. ¿Por qué se modificó? Consultado por la ausencia de oposición a la propuesta de volver a modificar el decreto, el senador dijo que desde el Frente Amplio se defiende el decreto, pero a nivel personal no tiene "ningún inconveniente que las normas se actualicen y perfeccionen".



Detalló que el problema no está en el decreto, en tanto tiene artículos que habilitaban actuar de otra manera, entre ellos el art. 34, "que dice expresamente" que si un uruguayo está en condiciones de estar expulsado de país se le da un pasaporte por un solo viaje a Uruguay; o el art. 48 que "indica que bajo circunstancias imprevistas (narcotraficante, investigado, preso por pasaporte falso) insta a la administración a tomarse tiempo, no habla de plazos".



Además, detalló el porqué del decreto de 2014: "Cuando vos le exigís para otorgar el pasaporte antecedentes policiales, judiciales, de una persona en el exterior, el tema es que hay decenas de miles de uruguayos ilegales en el exterior. Era raro decirle ‘Para que estés en regla con tu documentación en Uruguay tenés que ir a la policía del país donde estás’, pero ’el problema del lugar en el que estoy es que estoy ilegalmente’. Esa era la motivación de quitar la obligatoriedad en todos los casos. Con el margen de discrecionalidad para denegar".

Finalmente, aseguró que "en otros países el narcotráfico ha penetrado de manera sustancial en el aparato del Estado" por lo que en Uruguay "es algo que tenemos que estar hiperalerta, nadie está vacunado". En ese sentido, remarcó que ven la urgente necesidad de una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos; "Es un debe imprescindible, que en el acuerdo político se dijo que se iba a trabajar con celeridad y no ha tenido avance".