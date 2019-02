Bergara tras dichos de Lacalle Pou: "Shock de austeridad suena a motosierra"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou opinó que en materia económica el ajuste gradual "no sirve" y que lo que se debe hacer es un "shock de austeridad", según lo que planteó en una entrevista con El Observador.



"Si no lo hacés rápido los efectos negativos se extienden en el tiempo", consideró. Lacalle Pou indicó que su plan es que no haya un ajuste fiscal pero sí austeridad: "El Frente Amplio fue a Tristán Narvaja y compró varias jaulas de cucos y empezaron a largar que viene el recorte, no es un recorte que afecte al estado social", indicó.



Sobre los dichos del líder de Todos, el precandidato frenteamplista Mario Bergara dijo a Subrayado que "shock de austeridad suena a motosierra", en referencia a lo expresado por Luis Alberto Lacalle durante la campaña de 2009. "El gasto público será lo primero que atenderemos cuando lleguemos al gobierno (…) vamos a entrar con una motosierra", había asegurado el padre de Lacalle Pou durante las elecciones que finalmente ganó José Mujica.



"Pero más allá de eso pongamos órdenes de magnitud a las cosas, no solamente conceptos en el aire", agregó Bergara.

El expresidente del Banco Central indicó que cuando el gobierno plantea la necesidad de bajar un déficit "que anda en el orden -sacando el efecto de la transferencia de los 'cincuentones'- del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a 2,5%, la diferencia es de 1,5% del Producto".



"Capaz que el número 1,5% da la sensación de que es un número chiquito, pero en realidad estamos hablando de ordenes de US$ 900 millones", agregó.

A fines de enero se supo que al considerar el déficit fiscal sin ese efecto “cincuentones”, el resultado es de 4% del PIB, peor que el 3,5% del PIB con que terminó 2017.

Bergara también consideró "importante" que la persona que proponga un shock explique en dónde piensa realizar ese recorte. "Cuando se dice además que no se va a tocar el gasto social hay que tener en cuenta que la tres cuartas partes del gasto público son gasto social, así que ya de pique formular eso de manera genérica puede quedar simpático, pero seguimos sin ver por dónde está la punta de ese shock de austeridad", agregó.