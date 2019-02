Bergara invitó a debatir a Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato por el Frente Amplio Mario Bergara desafió al también precandidato por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, a debatir sobre la propuesta de bajar el gasto público. Dijo que el shock propuesto por el nacionalista “suena a motosierra”. “Debatamos seriamente en el momento y en el ámbito que usted desee” planteó Bergara.

Lacalle Pou plantea debatir seriamente los temas. Me parece perfecto. Cuando usted diga y en el ámbito que usted defina, estaría encantado de debatir los problemas nacionales. Usted me avisa. — Mario Bergara (@Mario_Bergara) 13 de febrero de 2019

De recorrida por el departamento de Soriano, el ex presidente del Banco Central, explicó cómo surgió el tema.

“El pre candidato nacionalista planteó la necesidad de un shock de austeridad hablando del tema del gasto público, mientras que el gobierno plantea que debe ir resolviéndose de forma gradual y estamos en condiciones de hacerlo así. El shock a nosotros nos sonó a motosierra, haciendo referencia a discusiones que ya hemos tenido en la órbita político electoral en elecciones anteriores. Nos suena a motosierra porque no estamos de acuerdo en esas cuestiones de ajuste fiscal; entendemos que las cosas se pueden hacer de otra manera” estableció Bergara.

“Además, pensar en un shock gradual implica que se explique en donde se va a recortar 900 millones de dólares de gasto público, dado que es una cifra muy importante y hay que ser explícito si se habla de shock, cuáles van a ser esos recortes y de qué manera se van a hacer” consideró quien fue ministro de Economía.

Bergara recordó que fue Lacalle Pou el que planteó discutir el tema en profundidad.

“En respuesta en algún medio de prensa a esta formulación, él dijo: "Esto se dice para resaltar en cada interna pero estas cosas hay que debatirlas seriamente". Bueno yo estoy muy de acuerdo en que estas cosas hay que debatirlas, por lo que tomo el guante y planteo: debatamos seriamente en el momento y en el ámbito que usted desee” desafió Bergara.

Dijo que su intención no se circunscribe exclusivamente a temas económicos. “Estamos encantados de ponernos a debatir de todos los temas nacionales, con agenda abierta porque el debate es muy importante en general para el sistema político y en un país donde el voto del ciudadano es obligatorio, los debates tendrían que ser obligatorios. Así que propongo contribuir con el proceso democrático para que los ciudadanos conozcan con mayor profundidad lo que cada precandidato piensa, opina, propone e impulsa. Creo que no hay que hacer drama con estas cosas y con mucho gusto insisto, tomo ese guante que el propio precandidato Lacalle Pou planteó en cuanto a que las cosas hay que debatirlas en serio. Estoy totalmente de acuerdo y a la orden para cuando él me avise” expresó Bergara.