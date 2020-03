Bergara: "Hay que pensar medidas para cuando esta situación pase, porque es transitoria"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador y ex presidente del Banco Central, Mario Bergara, consideró que lo que se debe hacer en este momento es pensar a futuro, para estar preparados en el momento en que la situación de emergencia sanitaria por coronavirus pase.

Al respecto indicó que la medida de recortar el sueldo de 15.000 funcionarios para aportar al nuevo "Fondo Coronavirus" es correcta, pero no es sustancial. "La ayuda que necesita la gente que hoy realmente precisa un sostén es de cientos de millones de dólares, o sea que tampoco esta es la medida eje que nos tiene que quitar el sueño", expresó en diálogo con Informativo Sarandí.

"Estamos en una situación crítica y las cosas no se pueden razonar como si estuviéramos en una situación normal, hay que pensar medidas para cuando esta situación pase, porque es transitoria", indicó Bergara y agregó: "Si no abordamos esas medidas, que tienen un costo inmediato, vamos a pagar muchísimo más, el costo va a ser mucho peor, a la hora de recomponer la situación".

El senador indicó que hoy Uruguay dispone de líneas de financiamiento "por montos muy importantes y todo lo que hay planteado hoy sobre la mesa en todo caso tiene un costo inmediato que es bastante inferior a la disponibilidad que tiene Uruguay en esas líneas de contingencia", expresó.

Esas líneas de contingencia son con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), para usar en situaciones críticas, explicó el senador.



Entonces "importa mucho más la otra pata del asunto, que es asegurar que le llegue ayuda a las 300 mil familias que tenemos que ayudar en este momento, para que el costo después sea menor, y Uruguay tiene la capacidad y la espalda financiara como para abordar esta circunstancia", consideró.



"O sea que el financiamiento de crisis Uruguay lo tiene disponible, no es como en el 2002 que no lo teníamos y estaba todo el mundo mirando al cielo a ver si llegaba el avioncito con la plata del Fondo Monetario. Ahora Uruguay con previsión y con mucha más fortaleza financiera tiene a disposición ese financiamiento", expresó.



Bergara indicó que en base a esto el "cuello de botella" no está por el lado del financiamiento porque "el financiamiento de emergencia existe, está contratado con los organismos internacionales y hay montos disponibles que seguramente van a ser por encima de lo que se va a necesitar", dijo y agregó: "ese lado del problema nosotros lo consideramos relativamente despejado, el tema de la contribución al fondo en todo caso es muy pequeño con respecto a las necesidades que hoy tiene la sociedad uruguaya".