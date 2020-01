Bergara habló sobre la coalición con Cabildo Abierto y Manini le respondió: "Lamentable"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador electo y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se refirió a los dichos del exprecandidato a la Presidencia por el Frente Amplio y expresidente del Banco Central Mario Bergara quien opinó, durante una entrevista con el semanario Crónicas, que "ojalá que dure poco" la coalición con Cabildo Abierto "por el bienl Uruguay".

"Es lamentable", se limitó a decir Manini Ríos tras ser consultado al respecto durante una rueda de prensa en Punta del Este. "¿Le sorprendieron (los dichos)?", le preguntaron y la respuesta no cambió: "Lamentable", reiteró el senador electo.

Quien también hizo referencia a los dichos de Bergara fue Irene Moreira, ministra designada de Vivienda por Cabildo Abierto. "Es claro que el fin del recreo no los deja dormir tranquilos", expresó a través de su cuenta de Twitter. "¿Pero, este comentario no será demasiado?", agregó.

Durante la entrevista Bergara explicó que su postura se debe a que “hay visiones de país y de la institucionalidad que representa la formulación” del partido, que cree que “son separables del resto del sistema político”.

Elecciones departamentales

El líder de Cabildo Abierto habló sobre las elecciones departamentales que tendrán lugar en mayo de este año. Manini Ríos indicó que cada departamento tiene su realidad y que por lo tanto cada caso debe evaluarse individualmente.



"En algunos departamentos Cabildo Abierto va a ir como fue el 27 de octubre, o sea como un partido separado y en algún otro departamento Cabildo Abierto probablemente haga coalición o alianza con algún partido", indicó.



Con respecto puntualmente Montevideo Manini Ríos indicó que si bien "todavía no están las conversaciones terminadas" probablemente "se pueda dar una alianza entre los distintos partidos para hacer una coalición".



El senador electo dijo sin embargo que de todas maneras no hay ninguna definición al respecto. "A nosotros lo que nos mueve es hacer propuestas buenas nosotros, no lo hacemos porque 'hay que ganarle al Frente'", aseguró.