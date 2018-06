Bergara: en educación "no es solo poner plata", hay que "cambiar el enfoque del tema"

El proyecto de Rendición de Cuentas presentado esta semana por el gobierno continúa despertando tanto críticas como defensas.



Los sindicatos, por ejemplo, ya expresaron en las últimas horas su molestia y el sector más radical del Pit-Cnt propone realizar un paro general el próximo 28 de junio. La central sindical considera que el panorama es "vergonzoso": dicen que no se contemplaron sus reclamos y que no se llega al 6% del PIB para la educación ni al 1% para la investigación y al incremento salarial para los trabajadores de la salud.

El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU) Mario Bergara, defendió este viernes el proyecto de Rendición de Cuentas del gobierno.

En declaraciones recogidas por Radio Uruguay, Bergara destacó que se debe considerar que "hay desafíos de un mundo muy complejo en donde estamos permanentemente revisando las cuestiones de crecimiento, que son un factor muy importante para eso porque el mundo está muy complicado con muchas alteraciones y muchas incertidumbres, mucha volatilidad por decisiones en los países centrales y también por lo que sucede en la región".

"Que Uruguay haya construido una plataforma de mucha más serenidad en el proceso macroeconómico y que dependamos bastante menos de lo que sucede en la región no quiere decir que eso no nos importe o que ya no nos afecte. Lo que sucede en Argentina y en Brasil por supuesto que nos afecta, pero mucho menos que en el pasado", agregó Bergara.

En relación al tema puntual del presupuesto destinado a la educación, el presidente del BCU resaltó que "la formulación programática" del gobierno "hablaba justamente de tender a 6% del PBI en la educación" y que "ese es un objetivo que todos tenemos y se está tendiendo a eso".



"Ojalá que lleguemos a ese 6% lo antes posible. Pero las formulaciones presupuestales no son solo un tema de voluntad, son también un tema de posibilidades por lo tanto tienen que mantener ese equilibrio entre posibilidades y necesidades", agregó. Y dijo que le "parece muy bien que sigamos teniendo el horizonte del 6% del PBI para la educación. En su momento teníamos el 4,5% y lo alcanzamos y lo superamos. Ahora tenemos el horizonte del 6% y también en algún momento lo vamos a alcanzar".



"Pero no es solo cuestión de poner plata en este asunto, sino también a nivel educativo es imprescindible cambiar el enfoque general del tema", concluyó.

La Rendición de Cuentas dispone un incremento total de $ 3.052 millones. Se destinarán $ 1.942 millones para la Administración de Educación Pública (ANEP),$430 millones para la Universidad de la República (UdelaR) y $50 millones para la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC); en todos los casos, para el pago de remuneraciones.

En el caso de la UTEC, se recibirá una asignación adicional de $ 30 millones en 2019 y 2020 financiada con redistribución de recursos.

Por otro lado, el gobierno destinará $170 millones para el Sistema de Cuidados y $122 millones para el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU), en ambos casos para la reestructura y la creación de cargos. Para el Ministerio de Defensa Nacional irán $160 millones destinados al pago de aumento salarial para personal subalterno.