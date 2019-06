Para Bergara, el déficit no bajará con más impuestos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sin apoyarse en ningún Power Point, el precandidato del Frente Amplio y expresidente del Banco Central Mario Bergara hizo su exposición en la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) sobre la base de defender lo actuado por los gobiernos del Frente Amplio, pero sin dejar de lado la autocrítica.

Por ejemplo, señaló que “hay áreas que no se han resuelto de la mejor manera” y a veces no se han sabido realizar reformas como la educativa. Dijo que hay que “revisar” las políticas sociales porque hay más de 600 programas “que obviamente no los coordina nadie”. En materia económica, destacó el crecimiento de 16 años, pero reconoció que “hoy las tarifas están más altas”.

Del déficit fiscal, dijo que “hace tiempo que está alto” y “lo que empieza a generar es endeudamiento”. “Se tomaron medidas en el terreno tributario y de gasto”, afirmó. Ahora, dijo que se manejan otras “que no mueven la aguja” (como el recorte de partidas de legisladores), las cuales no aportan de forma significativa para bajar US$ 1.000 millones de déficit.

También reconoció que la carga fiscal en Uruguay “no es baja”, a diferencia de lo afirmado por Daniel Martínez en una entrevista reciente con El País, al afirmar que “es adecuada”. “No pongo el foco en que el déficit se resuelva por el lado tributario. No hay mecanismos milagrosos”, resaltó. Y aseguró que las medidas tributarias que se puedan tomar “no tienen gran significación”. En tanto, consideró que el impuesto a las herencias elevadas, incluido en el programa del Frente Amplio, le parece “bien” como “señal” en el reparto de equidad, pero no contribuirá “de forma significativa” a resolver el “desbalance” financiero.

En ese marco, señaló que no se imagina “un cambio significativo en la carga tributaria de un sector, ni de la población”. “No parece razonable aumentar la carga porque tampoco es baja la tributación”, insistió. De todos modos, dijo que “no existen políticas públicas gratuitas”. Bergara respondió a los cuestionamientos de la oposición, al negar que Uruguay esté “hipotecado”, como dijo el precandidato colorado y expresidente Julio María Sanguinetti. “Si ahora está hipotecado no sé qué adjetivo usar para la situación del 2004 o el 2005”, contestó. También salió al cruce de Luis Lacalle Pou, por su plan-teo de “shock de austeridad”. “Cuando leo shock de austeridad, leo ajuste fiscal drástico”, afirmó. En tanto, no se negó al establecimiento de una regla fiscal como planteó el nacionalista Jorge Larrañaga: “Estoy abierto a redefinir mejor la que ya tenemos si es necesario. Siempre hay margen”.

¿Qué mueve la aguja del déficit? La respuesta para Bergara es una sola: la reforma de seguridad social, aunque dijo que sería un error reducir el tema a al aumento de la edad jubilatoria. “Hasta que no se planteara una adecuación del sistema iba a ser difícil bajar el déficit”, reconoció.

Desde el punto de vista político, Bergara se mostró partidario de que el Frente Amplio adopte una fórmula paritaria. Consultado sobre la posibilidad de que esté integrada por su pareja Blanca Rodríguez contestó: “No soy el mánager de nadie, ni respondo por nadie”.