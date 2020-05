Bergara: cambios en inclusión financiera son un "saludo a la bandera" y "muy negativos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador del Frente Amplio Mario Bergara apuntó este lunes contra algunas modificaciones que plantea el proyecto de ley de urgente consideración respecto a la ley de inclusión financiera y la prevención del lavado de activos en Uruguay.

En rueda de prensa, el expresidente del Banco Central (BCU) aseguró: "Plantear que la forma de pago de remuneraciones sea acordada por empleador y trabajador realmente es un saludo a la bandera, porque todos sabemos que el poder de negociación no es el mismo. Eso mismo lo reconoce todo el derecho laboral y la legislación laboral de que obviamente hay asimetrías, no negocian con el mismo poder de negociación".

Además, el exministro de Economía planteó que "hay a su vez otros artículos (de la ley de urgencia) que relajan un poco la prevención de lavados de activos".

Al respecto, aseguró que Uruguay "tiene una buena evaluación internacional en esto y no podemos arriesgar ese sello de credibilidad".

"En general, en este capítulo vinculado a la marcha atrás en la inclusión financiera y a relajar los mecanismos de prevención para el lavado de activos, lo vemos realmente muy negativo y seguramente no lo acompañemos", dijo.

Sobre la prevención del lavado de activos, Bergara indicó que "ahora se habilitarían, según el texto (de la ley de urgente consideración), transacciones en efectivo por hasta US$ 100.000. Además, no se evita el fraccionamiento, o sea que podría haber transacciones de US$ 300.000 o US$ 400.000 que en la medida que se fraccionen de a US$ 100.000 se podría hacer sin una debida diligencia profunda".

El senador aludió al artículo 219 de la ley de urgencia, que sustituye al artículo 8 de la ley 19.478, que a su vez modificó la redacción del artículo 35 de la ley 19.210.

Dicho artículo, sobre la "restricción al uso del efectivo para ciertos pagos", establece que "a partir del 1º de julio de 2017 el pago de toda operación o negocio jurídico cuyo importe total sea igual o superior al equivalente a 40.000 UI (cuarenta mil unidades indexadas), cualesquiera sean los sujetos contratantes, no podrá realizarse con efectivo. Se entenderá por efectivo el papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros”.

Ahora, con las modificaciones propuestas, dicho artículo plantea que "a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el pago de toda operación o negocio jurídico cuyo importe total sea igual o superior al equivalente a 1.000.000 de Ul (un millón de unidades reajustables), cualesquiera sean los sujetos contratantes, no podrá realizarse a través de medio de pago en efectivo. Se entiende por medio de pago en efectivo el papel moneda y la moneda metálica, sean nacionales o extranjeros. La restricción al uso del efectivo prevista en el inciso anterior también será de aplicación, en las sociedades comerciales, respecto de los ingresos o egresos de dinero por aportes de capital, con o sin prima de emisión, aportes irrevocables, adelantos de fondos, reintegros de capital, pago de utilidades, pagos de participaciones sociales por concepto de exclusión, receso, reducción, rescate, amortización de acciones, u otras operaciones similares previstas en la ley de sociedades comerciales, por un importe igual o superior al equivalente a US$ 100.000 (cien mil dólares estadounidenses). Las referencias realizadas en los incisos anteriores a valores expresados en dólares estadounidenses se convertirán considerando la cotización al primer día de cada mes.”

Bergara defendió las políticas del Frente Amplio en los últimos 15 años y aseguró: "Creo que quedó claro que la inclusión financiera llevó a niveles de formalización en la relación laboral y en las transacciones que ayudaron enormemente no solo a que el trabajo sea más formal sino también al control por el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo".

"La visión nuestra en este sentido es que esto va en una marcha atrás a todo lo que había avanzado Uruguay o varias cosas que había avanzado Uruguay tanto en materia de inclusión financiera efectiva, como en materia de prevención de lavado", dijo el senador.