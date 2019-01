Benech reivindicó los controles contra el abigeato

"No es que el sistema no funcione, si no funcionara nunca se habría detectado la infracción, ni el que tenía 5.000 caravanas sin colocar, ni estas 300 vacas", dijo el ministro de Ganadería Enzo Benech a El País en torno al episodio de robo de ganado por el que fueron formalizados 13 empresarios agropecuarios. "Con mucho esfuerzo se logró identificar las vacas, identificar la gente que hizo cosas que no debería hacer y llevarla a la Justicia", agregó el funcionario.

La maniobra fue detectada en diciembre. La empresa damnificada entregó 300 vacas para pastoreo a un operador de las cercanías de Lascano que luego revendió el ganado a productores de Rocha. El instigador de la maniobra se quitó la vida. El abogado de la empresa denunciante, Paulo Prilliac, dijo a El País que "la empresa está muy contenta y no podían creer que en un mes se hubiese llegado a una solución, llegamos a acuerdos reparatorios con todos los involucrados menos con dos; esto podría haber llevado cuatro o cinco años". De las 300 vacas robadas se recuperaron 270 y 200 terneros.

"Los sistemas funcionan y bien, pero si los usamos mal, darán malos resultados, y las denuncias son la mejor demostración de ello y el accionar judicial", explicó Benech en rueda de prensa en alusión al abigeato detectado en Rocha. "Si no funcionaran, los productores de Rocha involucrados no estaban formalizados".

"Los sistemas funcionan y bien, pero si los usamos mal, darán malos resultados", explicó. "Yo lo anuncié (la existencia del abigeato como fenómeno extendido) y los resultados están sobre la mesa, a pesar de que algunos dicen que yo hablo de cosas obvias y que soy oportunista. Que digan lo que digan. Acá hay sistemas que funcionan y Justicia que funciona. Cuando tenga datos, voy a hacer la denuncia penal como la hice otras veces. Quien no esté haciendo las cosas bien, por favor, que empiece a hacerlas", expresó el ministro.

Consultado sobre la relevancia que pueda tener o no que se involucre a empresarios con nombres reconocidos, Benech dijo que no la tiene. "Desde mi punto de vista, robar es lo mismo un poquito que mucho", agregó. "Aquí no hay un tema de sectores políticos ni de gremiales", opinó.

El jerarca insistió en que no se trata de gente que roba para comer, sino que se encontraron organizaciones criminales y personas. "Creo que hay más, por eso se debe seguir trabajando (...) Debemos asumirlo como un problema que tenemos en la sociedad", finalizó.