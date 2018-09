La belleza de Cleopatra: la excusa para no responder sobre la denuncia a Venezuela

Lo contrafáctico o contrafactual es todo lo que no sucede en el universo observable para la investigación humana. En otras palabras, se trata de hablar sobre "qué hubiera pasado si...". Esa fue la excusa del vicecanciller, Ariel Bergamino, para evitar responder sobre la no participación de Uruguay en la denuncia por delitos de lesa humanidad contra Venezuela en la Corte Penal Internacional.



Bergamino, en su calidad de ministro de Relaciones Exteriores interino, fue entrevistado esta mañana en el programa Desayunos informales de Teledoce sobre la situación del país caribeño y la posición del gobierno uruguayo sobre el tema.



Al ser consultado sobre si cree que en Venezuela hay una democracia plena, Bergamino respondió: "No, ¡qué esperanza! No". Y acto seguido recordó que por este motivo "algunos países de la región han decidido impulsar una acción ante la Corte Penal Internacional" por presunto delitos de lesa humanidad.



Luego, le preguntaron por qué Uruguay no fue invitado para participar de esa denuncia y el vicecanciller dijo que se enteró de la decisión de los cinco países denunciantes "por los medios de prensa". Lo mismo había repetido ayer lunes en las diversas consultas que le hicieron los medios.



En ese momento, uno de los integrantes del programa, Juan Miguel Carzolio, preguntó: "¿Y si los hubieran consultado?". Primero, Bergamino terminó de elaborar su respuesta a la pregunta anterior: "¿Por qué no fuimos consultados? No lo sé. Yo mantengo un diálogo cotidiano con mis pares, y en ningún momento nos plantearon esto".

Luego, atendió a la consulta de Carzolio: "¿Qué hubiera pasado si nos hubieran invitado a participar? Eso es un buen ejercicio contrafactual. Yo solía hacerlo en Facultad de Humanidades. 'Qué hubiera pasado si...'. ¿Qué hubiera pasado si Cleopatra no hubiera sido tan bonita y seducido a Marco Antonio? ¿Qué hubiera pasado si Napoléon no hubiera dormido la siesta durante la batalla de Waterloo? es un excelente ejercicio académico, precioso, entretenidísimo".



"Bueno, hagámoslo, por favor", le dijo el periodista Jaime Clara y María Noel Marrone agregó que a Uruguay "no lo invitaron, pero se puede sumar también". Bergamino continuó: "Pero, lo cierto es que no nos han invitado, no nos consultaron".



En ese momento, surgió la pregunta de Marrone: "bueno, ¿pero cuál es la opinión de Uruguay?". "Tampoco fuimos los únicos, no estamos ofendidos de que no nos hayan consultado", señaló el vicencanciller.



En ese momento, Carzolio decidió volver a la carga: "Yo le pregunto por Uruguay. ¿Qué pasaría si a Uruguay le consultan?". "Reitero, es un precioso examen contrafactual", le dijo Bergamino. Y Clara volvió a preguntar: "¿No quiere compartir su opinión, si hubiera ocurrido?". "Es un excelente ejercicio contrafactual, (pero) la realidad es como es. No nos invitaron", sentenció.



Luego dijo que Uruguay está "preocupado" por la situación venezolana. "No nos gusta lo que está pasando, no aplaudimos", indicó, y fue interrumpido por Clara. "¿O sea que si Uruguay hubiera estado ahí se hubiera abstenido?". "Reitero, no fuimos participados de esta iniciativa, como otros 28 estados de la OEA", fue la respuesta final de Bergamino, antes de cambiar de tema.



Ayer entrevistado por Sarandí Bergamino también había sido consultado por la posible respuesta de Uruguay y el subsecretario se había referido a la belleza de Cleopatra. “No puedo hacer análisis contrafactuales, qué hubiera pasado si nos hubieran consultado invitados porque no lo hicieron por tanto no tengo respuestas”, había insistido.