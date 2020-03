Beatriz Argimón: paridad salarial entre hombres y mujeres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El anfiteatro de la Torre de las Comunicaciones se vio repleto de mujeres para escuchar a la vicepresidenta, Beatriz Argimón, y la empresaria Laetitia D’Arenberg en el marco del encuentro “Mujeres que hacen que las cosas sucedan” organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM). Estuvo presente la primera dama, Lorena Ponce de León, y la ministra de Vivienda, Irene Moreira. Además, acompañaron varias legisladoras de distintos partidos políticos.



Argimón advirtió que a pesar de los avances, las mujeres siguen cobrando menos que los hombres por igual tarea y que “cuesta” llegar a los lugares de decisión en ámbitos tan diferentes como las cámaras empresariales, las organizaciones sindicales o los partidos.



En su charla Argimón apuntó a las dos grandes diferencias históricas de las mujeres uruguayas con respecto a las del exterior: divorcio por voluntad de la mujer y voto femenino.

“Nos divorciamos por la sola voluntad de la mujer fruto de una historia de amor, la lucha de las mujeres no sirvió mucho en ese momento. Si no fuera porque había un amor impresionante entre (José) Batlle y su amada Matilde”, afirmó.



Por otro lado, narró la aparición del voto femenino. “Cuenta la historia que había un candidato muy bueno mozo. Entonces, como los blancos no pueden ganar, las mujeres tienen que votar, el tipo las cautiva. Y así fue que las mujeres accedimos al voto. De lucha, nada. Había algunas protagonistas, pero se daban la cabeza contra la pared, eran las locas”, afirmó Argimón. Destacó que el “germen” del cambio está en “las mujeres cuando educan”.



Argimón participará hoy del Primer Fogón de las Mujeres en la Fiesta de la Patria Gaucha. En la oportunidad la subsecretaria de Educación, Ana Ribeiro, ofrecerá una conferencia sobre “Las orientales; cuando las imprescindibles son invisibles”.