Beatriz Argimón: “Nuestro programa no es conservador”

“Generación tras generación el Partido Nacional ha heredado los valores democráticos y republicanos predicados por nuestro fundador el Brigadier General don Manuel Oribe”, manifestó la presidenta del directorio del Partido Nacional Beatriz Argimón, quien encabezó la sesión especial del colectivo en el “Rancho de Oribe”, en la zona de Melilla.

La candidata a la vicepresidencia destacó la presencia de todas las generaciones en el acto de homenaje a Oribe, en el aniversario de su nacimiento, y afirmó que dentro del Partido Nacional se está procesando un permanente pasaje de posta a las nuevas generaciones que están asumiendo responsabilidades mucho más rápido que antes, dada la tónica de los nuevos tiempos.



En una sesión que contó con algunos invitados especiales como el exsenador y excandidato a la Presidencia en 1984 Alberto Zumarán, los integrantes del directorio recordaron la obsesión de Oribe por el orden en la hacienda pública, la educación, la salud y sobre toda la libertad y la legalidad.

El director partidario Juan Martín Posadas aseguró que la colectividad blanca se reafirma en sus principios, pero está abierta a escuchar a quienes piensan distinto en el deseo de construir un país nuevamente unido.



“Hay un compromiso con todo lo que tiene que ver con lo social que el Partido Nacional tiene desde su origen. Por eso cuando escuchamos discursos que hablan de no entender a la sociedad y un partido carente de sensibilidad social, es no entender al Partido Nacional y su rica historia. Esto tiene que ver con recordar nuestras raíces, pero más que nada con el compromiso de futuro”, sostuvo la presidenta del directorio blanco.



Por eso, agregó que quienes lean el programa de gobierno del Partido Nacional “van a ver que de conservador no tiene nada”.



La conmemoración de los 227 años del natalicio de Manuel Oribe se llevó a cabo en una finca que perteneció a su familia.