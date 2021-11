Beatriz Argimón sobre cómo se gestó la LUC: “No es verdad que la ley no se conocía”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, llevó a cabo un acto en donde defendió la Ley de Urgente Consideración (LUC), en el marco de un posible referéndum que busca derogar 135 de sus artículos.

“No es verdad que la ley no se conocía. La ley fue sometida a la voluntad popular porque los temas son los prometidos en nuestra campaña electoral”, expresó.



Argimón aseguró que “es mentira que (la LUC) se sancionó entre gallos y medianoches como escuchamos hace unas horas”. Además, recalcó: “Tuvo el tratamiento de cualquier ley de urgente consideración porque así lo manda la Constitución y fundamentalmente porque fue lo que le dijimos a las personas en nuestra campaña política”.



“Me he comprometido para seguir yendo a todos los barrios de Montevideo y a los pueblos para decirles que en la LUC están varios de los temas que nos comprometimos con ustedes. Y por ese compromiso voy a hacer campaña para que la LUC no se derogue”, concluyó la vicepresidenta.



Argimón no ha sido la única en salir públicamente a defender la normativa y a realizar campaña a su favor. De hecho, el propio presidente Luis Lacalle Pou ha hecho referencia a varios de sus artículos con el fin de evitar que se deroguen.