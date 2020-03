Beatriz Argimón: “Yo no creo que exista la ideología de género”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Yo no hablo de la ideología de género, la cual no creo que exista. Si existe, no puede estar en mi adhesión”, dijo la vicepresidenta Beatriz Argimón, en una disertación sobre el Día Internacional de la Mujer organizada por el Rotary Club de Montevideo y recibió uno de los aplausos más cerrados del mediodía.

Durante la charla Argimón hizo una defensa del rol de la mujer en la sociedad y dijo que “la patria y la Nación la construimos hombres y mujeres codo a codo”. Habló de su participación en la multitudinaria marcha del domingo pasado en Montevideo, que fue cuestionada por algunos participantes. “Yo iba cuando éramos una mera concentración de unas pocas. Lo voy a seguir haciendo porque soy militante de los derechos de las mujeres. Hago cosas pensando en las mujeres”, indicó. “La democracia hace que todo el mundo se exprese a favor o en contra y me parece fantástico”, dijo después.



Sobre el Día de la Mujer, afirmó: “Yo conmemoro el Día de la Mujer pero también celebro. Es un día donde también hay mucho para reflexionar”. Y alertó: “Mientras sigan existiendo diferencias salariales entre hombres y mujeres hay que conmemorar el 8 de marzo”. Sostuvo que en Uruguay “nos quedamos en la lógica de Maracaná” y recordó que en el primer Parlamento luego de la dictadura no hubo legisladoras.

Beatriz Argimón en la marcha del 8 de marzo. Foto: Leonardo Mainé.

“En el sistema político empezó el síndrome de ‘hagamos talleres para capacitarnos’. Yo me pregunto cuántas veces vieron en esos talleres a los compañeros políticos capacitándose… Nunca. Nosotros teníamos que capacitarnos en todo. Las mujeres trabajábamos pero sentíamos sistemáticamente como desaparecíamos”, recordó. Por eso “salieron a tomar medidas” y surgió la ley de cuota femenina, “que fue un cimbronazo”. También contó que el proyecto elaborado por la bancada femenina no fue el que se terminó aprobando “y la ley se modificó”. Pero “la batalla se está haciendo muy larga” y “Uruguay debe posicionarse como un país que sabe que no puede darse el lujo de dejar aparte el aporte económico y sistemático de las mujeres en el mercado laboral”.



Hay “que avanzar en el mundo paritario” donde hombres y mujeres tengan los mismos derechos y posibilidades de acceso, indicó Argimón. “Eso hoy no pasa y especialmente donde se maneja el poder”, denunció. Habló del fenómeno del “techo de cristal”, donde las mujeres no acceden a cargos de decisión “o a cargos donde se maneja el poder, el poder político, el poder económico, el poder comunicacional”. Puso el ejemplo del Partido Nacional, que recién hace dos años tuvo la primera presidenta del Directorio. Además, contó que ella tiene las “primeras dos edecanas en la historia de la fuerza” y Lacalle tiene una edecana.

Entonces dijo que “la democracia está renga” si las mujeres no están en lugares de decisión. De cara al futuro, Argimón dijo que el gobierno y el Parlamento deben hacer un seguimiento para que las normas se cumplan. “Hay que seguir apostando a que la ley integral de violencia doméstica pueda tener todo lo necesario y ese andamiaje aceitado para que cumpla los efectos”, indicó Argimón. En esta legislatura se tratará, además, un proyecto sobre paridad política presentada por la senadora Gloria Rodríguez.

Argimón fue presentada por Julia Rodríguez Larreta, directora de El País y miembro del Rotary, quien dijo que la conoció “hace mucho tiempo, militando” en política.