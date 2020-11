Beatriz Argimón confía en el papel que le tocará a Kamala Harris

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El paralelismo entre ambas figuras femeninas parece inevitable. La electa vicepresidenta Kamala Harris es la primera mujer votada para el cargo en la historia de Estados Unidos. Fue senadora, pero antes se desempeñó como fiscal general del estado de California, la quinta economía en el mundo. El foco de sus preocupaciones ha estado en ingentes problemas sociales, los derechos de la mujer y claras posiciones antirraciales. En muchos de estos puntos hay un estrecho paralelismo con la vicepresidenta Beatriz Argimón.

“El caso de Kamala Harris es emblemático. Cuando hablaban de ella me hacía gracia porque mencionaban las mismas cosas: la primera en la historia, con una preocupación en lo social, complementaria de una fórmula”, comentó Beatriz Argimón a El País minutos después de que se hiciera oficial el triunfo de la fórmula Joe Biden-Kamala Harris en Estados Unidos.



De algún modo, la gobernante uruguaya parecía estar escuchando las mismas palabras con las que en su momento la habían presentado “en sociedad” en su confirmación como vicepresidenta electa.



“Kamala Harris tiene una predisposición a temas muy similares a los que me interesan. En el tuit que acabo de poner yo la colocaba a ella muy especialmente porque me parece que va a hacer muy buenos aportes”, señaló Argimón.



A juicio de la mandataria, la electa vice estadounidense representa, en buena medida, el papel que la mujer está tomando en el mundo en el siglo XXI. “Primero porque es una mujer muy moderna en su forma de ver la sociedad y a mí me parece muy interesante el rol que las mujeres vamos a cumplir en el siglo XXI de unir sociedades”, consideró.



Argimón consideró que, aún más allá del perfil de la vicepresidenta electa, el Partido Demócrata tiene una agenda muy marcada por los derechos de la mujer y la igualdad racial. “Los demócratas tienen eso muy fuerte en sus plataformas, pero además Kamala Harris lo ha manifestado, ella tiene todo el compromiso de una lucha contra toda forma de discriminación racial, étnica, y me parece que las mujeres tenemos mucho para contribuir en el mundo globalizado, donde algo que nos debe preocupar son las sociedades polarizadas”, consideró la vicepresidenta.



También recordó el fuerte vínculo que se había establecido en años pasados con otra figura de enorme peso en el Partido Demócrata como la excandidata presidencial y exsecretaria de Estado, Hillary Clinton. En tal sentido Argimón recordó su encuentro con la dirigente demócrata durante su segunda visita a Uruguay.



“Cuando Hillary Clinton vino puso como condición tener un encuentro con la Red de Mujeres Políticas, porque la red fue en América Latina -en Uruguay al contrario, no nos daban mucha pelota, trataban de desactivarla- una experiencia inédita”, recordó.



Argimón aseguró, asimismo, que en su nuevo papel en el Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria apostará a una línea de acercamiento con la flamante vicepresidenta estadounidense. “A mí me parece que son tiempos en que es importante fortalecer lazos entre los países democráticos”, señaló.

En esa línea Argimón consideró que la pandemia dejó en claro la necesidad de alianzas entre países. “Si hay algo que tenemos que fortalecer son los vínculos entre los países demócratas. Estamos en un mismo continente y la de Estados Unidos es una democracia de las más importantes del mundo. Y en estos tiempos son como indispensables esos lazos”, dijo.

"Un triste papel".

Por su parte el expresidente y exsenador Julio María Sanguinetti fue muy duro con Donald Trump y se mostró esperanzado con el triunfo de Joe Biden.



Sanguinetti dijo a El País que apreció la elección en Estados Unidos como “una suerte de plebiscito de la gestión” del presidente Donald Trump. “Y si bien hay que reconocer el apoyo popular que ha tenido -es importante-, desde un ángulo más amplio este período no ha mostrado el liderazgo norteamericano que esperamos de la mayor democracia de occidente. Su estilo particular, su modo de relacionarse, su agresividad a veces con estados, a veces con presidentes, a veces con personas, no ha contribuido a generar ese clima”, consideró.



En el plano global el exmandatario y líder colorado analizó como profundamente negativo el papel que le cupo a Trump en el enfrentamiento con China. En tal sentido espera que la administración Biden aporte un alivio a esas tensiones. “Confiemos también en que la necesaria y yo diría bienvenida competencia con China en el terreno comercial se desplace a un terreno de mayor racionalidad que no signifique una distorsión, que no amplifique la distorsión que ya se venía dando en los últimos tiempos con los pujos proteccionistas inconexos y muchas veces contradictorios”, estimó Sanguinetti.



Respecto de este último rasgo en política exterior consideró que Trump “resucitó el viejo proteccionismo norteamericano”. “Por otra parte, me parece muy triste el papel que ha estado haciendo Trump impugnando la elección”, concluyó.