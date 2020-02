Bayardi respondió a padre de Irene Moreira, quien dijo que entre 1973 y 1985 hubo un "período de facto"

By Agustin Magallanes

"No le quiero decir dictadura, porque no se me antoja. Me parece más técnico gobierno de facto. Me siento más cómodo", manifestó este martes Roque Moreira, padre de la futura ministra de Vivienda.