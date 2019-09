Bayardi: "No hay ningún registro" de que Manini haya notificado confesiones de Gavazzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Defensa, José Bayardí, declaró este jueves que “no hay ningún registro” que de cuenta de que el ex comandante en jefe del Ejército y actual candidato a presidente por el Partido Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos -cesado en marzo de este año por el presidente Tabaré Vázquez- haya dado “noticia formal o informal a sus superiores” sobre la confesión que hizo José Nino Gavazzo ante un Tribunal de Honor del Ejército, en junio de 2018,. En ese contexto Gavazzo admitió que había desaparecido el cadáver de Roberto Gomensoro, integrante del MLN, en el río Negro en 1973.

En el marco del 75.º aniversario del primer aterrizaje en el aeropuerto de Carrasco, Bayardi declaró en rueda de prensa: “De toda la revisión que yo hice de la documentación y los relatos que estaban en el ministerio previamente a que yo llegara, no hay ningún registro de que el general Manini Ríos haya dado noticia del hecho a (Jorge) Menéndez antes del 18 de febrero, cuando elevó la nota de 18 carillas al Poder Ejecutivo, el fallo, la deliberación del tribunal y las declaraciones de (José) Gavazzo y (Jorge) Silveira”.



Menéndez -fallecido en abril - fue destituido de su cargo de ministro de Defensa el 12 de marzo por el presidente Vázquez a raíz de la situación desatada tras la confesión de Gavazzo.



Bayardi agregó además que “hacer las cosas bien hubiera implicado que el Tribunal de Honor hubiera dicho que lo que hizo (José) Gavazzo al disponer de los restos de un detenido de la manera en que lo hizo, así como el eventual abuso sexual y la tortura de detenidos, ofendió el honor del Ejército como institución. Se debió haber sido categórico en este fallo”.



Este martes, cuatro testigos propuestos por el Poder Ejecutivo declararon en la Fiscalía que no tenían obligación alguna de denunciar a Gavazzo por su confesión.



Una fuente de la investigación dijo a El País que los testigos profundizaron sus declaraciones en el sentido de que la responsabilidad de hacer la denuncia no caía sobre el Poder Ejecutivo.



En la misma línea que declaró Bayardi, advirtieron que Manini en ningún momento informó a jerarquías del Ministerio de Defensa sobre la confesión de Gavazzo ante el Tribunal de Honor, lo que se contradice con dichos de integrantes de ese cuerpo.



En los próximos días, el fiscal Rodrigo Morosoli, que investiga si hubo omisión o no de los militares, integrantes de Defensa o de Presidencia, en denunciar a la Justicia la confesión de Gavazzo sobre Gomensoro, pretende armar una línea cronológica que comienza con las declaraciones de Gavazzo en el Tribunal de Honor, sigue por los diferentes caminos que tomó ese expediente en el Ministerio de Defensa y en Presidencia de la República hasta que termina en el denuncia penal contra el exmilitar acusado.



Por otro lado, el secretario de Estado señaló que tomaron la decisión política de no sancionar a Manini por cuatro años, potestad que tiene el Poder Ejecutivo luego de cesar a un oficial, porque se “priorizó” el derecho al ex comandante en jefe del Ejército a postularse en la campaña electoral.