Bayardi aseguró que se enteró de hallazgo de insumos por las redes y explicó la situación

El viernes de la semana pasada se conoció la noticia del hallazgo de insumos médicos en un depósito del Puerto de Montevideo que estaban en ese lugar desde septiembre del año pasado. Este lunes el ex ministro de Defensa, José Bayardi, hizo referencia a la situación en diálogo con Informativo Saradí y aseguró que se enteró a través de las redes sociales.

"El viernes a las 14:30 hablé con el actual ministro de Defensa Javier García y le dije que me estaba enterando por las redes que había existido esa donación, que me estaba enterando también que se estaban abriendo las cajas y que nunca había pasado esa donación por el Ministerio de Defensa", indicó el exjerarca.

Bayardi aseguró que decidió averiguar qué era lo que había pasado después de ver la noticia en el Twitter del ministerio y que a su vez le solicitó al actual jefe de la cartera que iniciara las investigaciones que considerara pertinentes.

Bayardi indicó que efectivamente se trató de una donación que fue tramitada por los rotarios y que vino desde Canadá. "Se hizo directamente con la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Armadas", expresó el ex ministro.

En la donación, explicó Bayardi, venía material de distintos tipos para ser usado en los centros de salud. Por un lado había materiales "de logística médica sanitaria" como camillas y sillas de ruedas y por el otro "aparentemente había material clínico sanitario para ser usado desde el punto de vista asistencial".



"Esto pasó en septiembre octubre del año pasado y cuando fueron a sacar esos materiales les dijeron que necesitaban una ordenanza del Ministerio de Salud Pública (MSP) para que esa parte de los materiales fuera liberada, o sea se liberó una parte y para esa otra parte se tenía que cumplir con una ordenanza que ya existe hace mucho tiempo", expresó.



El exjerarca recordó que el MSP es la policía sanitaria y que por esto se deben cumplir con algunos pasos cuando se trata de determinado material médico: "Particularmente lo que tiene que ver con las trazabilidad de ese material, es decir de dónde procede, dónde fue usado", explicó.



"Esto se le comunicó aparentemente a la Dirección Nacional de Sanidad y esa dirección ante una donación no tenía posibilidades de cumplir con las exigencias de trazabilidad, porque el donante va recogiendo de distintos ámbitos asistenciales (o sea no es una empresa que al donar puede tener una trazabilidad de lo que va dondando", indicó Bayardi y agregó: "O sea que como no podían cumplir con las exigencias de trazabilidad no podía ser liberado".



"Yo llamé a García, le dije esto pasó así, por nosotros no pasó esto, yo te pido que investigues a ver qué pasó y a las pocas horas sale también la información de que se había empezado la investigación administrativa", relató el ex ministro.



Bayardi reiteró que si "había una ordenanza obviamente no fue cumplida porque sino no se explica por que no lo liberaron antes", agregó.

Luego de que los materiales fueron encontrados, el MSP en su cuenta de Twitter afirmó que "las autoridades de la administración anterior no permitieron el ingreso del material y había orden de destrucción". Tras haber sido encontrados, el Ministerio de Defensa Nacional ordenó realizar un inventario y revisar los materiales.



En total, detalló el ministerio, hay: 8.400 tapabocas barbijo, 4.036 tapabocas del tipo N95, 3.024 pares de guantes de látex. 2.000 máscaras de oxígeno, además de batas, sábanas y jeringas.



Esta donación será destinada al Ministerio de Defensa, como era estipulado originalmente, y ese ministerio determinará como se distribuyen, según confirmaron fuentes del MSP a El País.