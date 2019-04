Bayardi anunció que remitirán a Fiscalía la declaración de cinco militares retirados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Defensa, José Bayardi, compareció ante la Comisión de Defensa del Senado para informar sobre el caso José Nino Gavazzo y anunció que remitirá a la Fiscalía las declaraciones ante el Tribunal de Honor de cinco militares.

"El Ministerio de Defensa estuvo analizando las declaraciones que se hicieron y las catalogó no solo en una causa de carácter general, como es la que trascendió, sino en cinco casos que van a ser transmitidos a la Fiscalía. Todos los casos son de la época de las violaciones a los derechos humanos", afirmó Bayardi.

Asimismo dijo ante las críticas por la demora en presentar el caso Gavazzo que "es el expediente que se ha movido con más rapidez dentro del ámbito estatal".

Bayardi planteó que el hecho de que "el expediente haya estado más de 40 días entre la Jurídica del Ministerio de Defensa y la Jurídica de la Secretaría de Presidencia, en el mes de febrero y con Carnaval, que no serían más de 30 días en total, creo que es el expediente que se ha movido con más rapidez dentro del ámbito estatal".



Afirmó que "el Poder Ejecutivo debe evaluar que siendo las actas reservadas, hay una ley por encima del Ejecutivo, que es la ley de acceso a la información pública, que establece que aquellos hechos vinculados a violaciones a los derechos humanos no pueden estar sometidos a reserva" y "eso fue lo que primó y por eso se entregaron las actas a la comisión de Defensa del Senado".



"El Tribunal de Honor entregó el 14 de febrero las actas al Ministerio de Defensa. No va a haber limitación" (en que las actas se conozcan), acotó.



Ante las críticas que recibió el gobierno por su accionar en el caso, Bayardi planteó que "desde el punto de vista de la institucionalidad democrática para abordar el tema de las violaciones a los derechos humanos, la única fuerza política que lo ha asumido ha sido el Frente Amplio. Aclaro esto porque si no cualquiera se viste con atributos que no ha tenido en 30 años de institucionalidad democrática".