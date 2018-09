Una batalla entre varias empresas de primera línea

El gobierno quiere que en enero próximo comience la obra de puesta a punto de las vías férreas entre Paso de los Toros y Montevideo que insumiría unos 36 meses. UPM, la empresa finlandesa que ya tiene una planta de celulosa en las cercanías de Fray Bentos que funciona hace una década , necesita que esas obras se pongan en marcha para comenzar la construcción de una segunda más grande en Centenario (Durazno), una posibilidad que anunció en 2016.

UPM explicó el viernes pasado durante una visita de periodistas a su planta de Fray Bentos que utilizará un 50% de la capacidad de las vías entre Paso de los Toros y Montevideo. “Lo que está establecido es que la empresa tenga prioridad de uso pero no exclusividad”, dijo su portavoz Matías Martínez a Telenoche .



“Es un desafío enorme (las obras) para el Uruguay. Va a requerir mucha planificación trabajando en forma decidida para poder sacarlo adelante”, subrayó.



A la licitación para la obra se había presentado también la china CMEC que no llegó a la etapa final porque no presentó una garantía de mantenimiento de su oferta por US$2 millones. Con la descalificación de Acciona la única oferta económica que se analizará será la del grupo Vía Central conformado por Saceem, Berkes, la empresa española Sacyr y la francesa Nge.



Tanto Saceem como Berkes tienen también una amplia experiencia. Saceem tiene 67 años y ha ejecutado 1.600 contratos de obra. Presentó un proyecto para construir un viaducto de acceso al puerto de Montevideo y ha realizado obras portuarias en Punta del Este, La Paloma y Montevideo. A su vez, Berkes diseñó el proyecto de la planta de celulosa de Montes del Plata, en Colonia.



Las obras del Ferrocarril Central demandarán una inversión de unos US$800 millones. El gobierno quiere que los trabajos queden adjudicados antes de que termine el año, Las ofertas se abrieron el 29 de mayo.