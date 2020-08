Bartol valoró aportes de empresas y dijo que ahora al Mides lo ven como "un interlocutor válido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Desarrollo Social Pablo Bartol, durante un plenario de la lista 250 del Partido Nacional que lidera Jorge Gandini, valoró los aportes que las empresas hicieron durante estos meses de pandemia por el coronavirus y dijo que ahora al Mides lo ven como "un interlocutor válido".

"Esta actitud que tuvo el gobierno de enseguida volcarse sobre la gente que tuvo mayor cantidad de problemas y establecer soluciones, nos llevó una avalancha de gente y de empresas y organizaciones que querían canalizar a través del ministerio. Ese ministerio que tal vez en otra época lo miraban un poquito de costado, de golpe lo vieron como un interlocutor válido", señaló.



"Eso lo vemos como un espaldarazo grande a ese modo de responder rápido", explicó e hizo hincapié en el "medio millón de canastas repartidas en cuatro meses".

De todos modos, el ministro remarcó que "muchas de las cosas que hicimos fue porque el ministerio contaba con algunas fortalezas".

Respecto a sus primeros meses en la cartera, comentó: "Si ustedes me preguntan 'qué era lo que pensaba que me iba a encontrar y me encontré' la distancia es inmensa".

"Llegamos pensando en que íbamos a estar con luces largas y, alguna vez, con luces cortas por supuesto. Pasamos a estar el 80% del tiempo con las luces cortas y resolviendo una emergencia. Resolver una emergencia es estar en lo que algunos llaman en término moderno el microgerenciamiento. Es estar absorbido por detalles y no tener el tiempo de pensar en las cosas de largo plazo y las cosas que transforman", subrayó.



"Hoy, si les tengo que decir, ha sido un 80/20. Uno se imaginaba lo contrario. Un 80% conociendo las realidades puntuales que alimenten esas luces largas y no estar resolviendo el refugio tal o cual", agregó.



"Sabíamos que el país venía con un dificultad grande, pero realmente esto es de otra naturaleza (...) Uno que piensa que esto es un problema de Montevideo, hoy es del interior. Departamentos que nunca tuvieron personas en situación de calle hoy la tienen", sumó.



Bartol también se refirió a la "angustia" que se generan en los días de heladas sobre "todos los que todavía no pudimos proteger". "Es algo que no te deja dormir", indicó.