Baroni en Marcha de la Diversidad: "Estuve con tapabocas y cuando me lo saque fue para ingerir"

Una foto del director Nacional de Educación, Gonzalo Baroni, en la Marcha de la Diversidad, se convirtió este sábado en tendencia en las redes sociales. El joven dirigente blanco aparecía allí sin tapabocas, abrazado a un grupo de jóvenes -la mayoría de ellos con barbijos- y sosteniendo un vino en envase de Tetra Brik.

El jerarca recibió varios cuestionamientos, así como insultos, por haber participado de una marcha cuya proclama fue contra el gobierno de Luis Lacalle Pou: “Estado ausente, nuestra lucha presente”, fue la consigna impuesta por los organizadores, que se pronunciaron en contra del presidente y pidieron votar para derogar la ley de urgente consideración.

Una agrupación que integra el Partido Nacional -Unión Blanca Republicana- presentó ayer una carta al directorio blanco solicitando que se haga algo con quienes, siendo oficialistas, participaron.



“Por medio de la presente, queremos manifestar nuestro más profundo repudio a lo acontecido el día 24 del corriente mes, en el cual la CDJ Montevideo, la Secretaría de Diversidad del Partido Nacional y varios integrantes del gobierno nacional y departamental pertenecientes a nuestra colectividad política adhirieron a una marcha organizada por colectivos de izquierda en contra de nuestro gobierno. Creemos que este hecho es una afrenta a nuestro partido, al gobierno todo y principalmente al presidente Luis Lacalle Pou. Consideramos que la falta de ética política debe ser sancionada”, dice el texto.



Ignacio Pou, dirigente de ese sector, dijo a El País que la participación de los blancos en la marcha implica “hacerse un harakiri” frente a los futuros votantes. El dirigente es familiar del jefe de Estado, pero aclaró que carece de vías de contacto con él. Sobre Baroni, remarcó que no tiene ninguna opinión con que aparezca en una foto tomando “vino en caja, en botella, whisky o fernet”. “Le cuestiono es que no está respetando (protocolos), y que no es un buen ejemplo, siendo que es del riñón del partido”, dijo.



Al ser consultado por El País, Baroni respondió: “Quizá no están informados, porque son una agrupación nueva y la mayoría de nosotros no hemos tenido el gusto de militar con ellos, pero sería bueno que entren a la aplicación del Partido Nacional, donde están los teléfonos de todos los que ocupamos algún tipo de cargo, y se comuniquen. Estoy afín de recibir todos los comentarios que entiendan convenientes y me haré cargo de los errores que pueda haber cometido”.



Sobre la foto, aclaró que el único cuestionamiento que entiende válido es el que tiene que ver con el no uso de tapabocas.



“Después estuve en la marcha con tapabocas y cuando me los saque fue cuando ingerí, que es razonable. Hago mea culpa de esa parte. Es la única parte de la que hago mea culpa. Pero no de mi participación, ni de estar o no estar con una bebida alcohólica”, remarcó.



Baroni dijo que todos los años va a la marcha y que solo faltó en 2020 por la pandemia. “Cuando la gente concibe que participar a una marcha es adherir a los principios de una declaración que se escuchó al final, y se escuchó de parte de unos pocos, es no entender cómo funcionan los movimientos sociales”, concluyó.