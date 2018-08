La bancada del FA es "rehén" de un solo voto

En la madrugada del jueves 2 de agosto, cuando se votaba la prórroga de la investigadora de ASSE, el Frente Amplio tuvo dos problemas. De un momento para otro, el diputado Darío Pérez (Liga Federal) no quiso votar y Federico Ruiz (Partido Socialista) se quedó dormido en su despacho a pesar de que su intención era acompañar al oficialismo.

Al Frente le faltaron dos votos, que al final de la cuenta no pesaron porque en sala no estaban presentes 15 diputados de la oposición. El resultado es que no se aprobó la prórroga para la investigadora de ASSE, por 48 fotos del Frente Amplio contra 34 de la oposición.

Pero más allá de los números fríos, el tema preocupa a la bancada del Frente. Una vez, más Pérez dejó a sus compañeros sin el voto 50 que obtuvo la coalición en las últimas elecciones obteniendo así la mayoría parlamentaria. La encargada de plantear el asunto ayer en la bancada fue la diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) Susana Pereira.

"No se puede estar de rehén de un solo voto", advirtió la legisladora ante lo sucedido, contaron a El País fuentes de la coalición. No sin dejar de mencionar otros casos que dejaron a la coalición sin mayorías. Uno de los más recientes, ocurrió con la negativa del diputado del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Luis Puig, a votar los cambios al Código de Proceso Penal (CPP).

Consultada por El País, la diputada del MPP no quiso hacer comentarios al respecto de planteos que, sostuvo, son "internos".

En la reunión, también se recordó que Pérez votó —en contra de un mandato de la bancada— el proyecto sobre vivienda de Unidad Popular. Así que una vez más, la disciplina está en debate dentro del oficialismo, que tiene a estudio una iniciativa de la Vertiente Artiguista para que los que incumplan con el mandato político de votar un proyecto de ley se vean imposibilitados de presentarse a elecciones bajo el lema del Frente Amplio.

En la Liga Federal se considera que la propuesta de la Vertiente es "inconstitucional" e "ilegal" por contravenir el artículo 82 de la Constitución que señala que los diputados son elegidos directamente por los ciudadanos, dijo a El País el delegado del sector en la Mesa Política, José Antonio Maldonado. "No puede un Plenario decir quién va a ser el que entre en lugar del autoexcluido que fue votado", agregó. Asimismo, consideró que el sector votó el 99% de las leyes y las que no votó fue porque no estaban incluidas en el programa.

Sorpresa.

Pérez avisó minutos antes de la votación que no podía acompañar la negativa a extender el trabajo de la comisión investigadora de ASSE, porque tal cosa va en contra de lo que él considera correcto. Fuentes cercanas al diputado "rebelde" indicaron que el legislador entendió que no podía dar su voto para no investigar irregularidades. Explicaron que es partidario de corregir "todo lo que sea ineficiencias".

En tanto, a Ruiz lo llamaron por teléfono varias veces pero no respondió, a pesar de que se encontraba en su despacho del edificio Anexo del Palacio Legislativo. Las fuentes indicaron que el inconveniente fue que se durmió, aunque él no lo confirmó ni desmintió. "Estaba en mi despacho, tenía pensado volver a sala, pero no pude volver. Sabíamos que la oposición no iba a tener los 49 votos en sala", señaló. Además, dejó en claro que en ningún momento se negó a votar lo pautado por el Frente.

Rendición: piensan reasignar alrededor de US$ 10 millones

El 14, 15 y 16 de este mes se votará en el Plenario de la Cámara de Diputados la Rendición de Cuentas. Para llegar a ese día, la bancada del Frente Amplio trabaja contra reloj con el objetivo de obtener recursos para garantizar un incremento del gasto educativo.

Fuentes de la coalición indicaron a El País que se piensan redistribuir unos $ 380 millones, de los cuales $ 300 millones son para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para garantizar los aumentos salariales comprometidos hasta el 2020; $ 14 millones son para la creación de las fiscalías que permitan atender la demanda que supone la aplicación de la ley de género y $ 50 millones para el área de la salud mental. Dentro de los cambios al articulado se resolvió retirar el artículo 188 que limitaba las acciones legales para acceder a medicamentos de alto costo.

En tanto, se definió el retiro del artículo 151 que establecía que en las concesiones de obras públicas, cuando resultara necesario ejecutar un mayor volumen de obras a las previstas originalmente o nuevas obras conexas no contenidas en el contrato original, se podría alcanzar un acuerdo entre el concedente y el concesionario para su ejecución.

Desde la oposición se denunció que el artícu-lo hubiera significado esquivar los procedimientos competitivos "a través de negociaciones de despacho" facilitando los acuerdos directos con las empresas.