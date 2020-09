Azucena Arbeleche reitera el compromiso electoral de rebajar las tarifas públicas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La competitividad, esa es la cuestión. La directiva de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) recibió ayer a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y al subsecretario, Alejandro Irastorza, para analizar la situación del sector, y una vez más la necesidad de mejorar la competitividad fue el principal tema del encuentro. Para lograrlo hay básicamente dos caminos: bajar el costo de producción, a través de la reducción de las tarifas públicas, o devaluar. Los jerarcas insistieron en la Expo Prado en que apuntan a lo primero y descartan lo segundo.

“Lo medular estuvo en la competitividad. Hay un enfoque a mejorar toda la gestión de las empresas públicas y poder conseguir un abaratamiento de los combustibles y de la energía eléctrica”, dijo a El País el presidente de la ARU, Gabriel Capurro, tras el almuerzo con los jerarcas. De todas maneras, Capurro aclaró que no se habló de plazos ni porcentajes de reducción de tarifas ni se manejó que esa rebaja sea especialmente para el sector agropecuario en forma de subsidio.

Unas horas después del encuentro, la ministra fue entrevistada en Radio Rural, donde dejó plasmado su compromiso. “Hemos dicho y reiteramos que el camino, el objetivo, es llegar a tarifas de electricidad y combustible que estén alineadas con la región, porque si no, nuestros productos no pueden competir”, aseguró Arbeleche. “Las tarifas tienen que reflejar los costos de las empresas. No pueden aumentar las tarifas para financiar al gobierno”, agregó.



En el mismo sentido, el subsecretario de Economía planteó en una entrevista publicada ayer por El País que como las empresas públicas dejarán de ser financiadoras de la caja del Estado, “el día de mañana (se va a) ir logrando una baja de las tarifas”.

Otros jerarcas también se han referido el tema en los últimos días. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, había dicho el 6 de septiembre a El País que “si logramos vender la energía excedentaria, no tengan duda que (esto) se puede traducir en una mejor tarifa; si logramos arreglar algo el tema de los biocombustibles, ahí también de alguna manera se va a trasladar a tarifas”. Por su parte, el director blanco de UTE, Felipe Algorta, dijo a El Observador que “es un compromiso de gobierno la reducción de las tarifas” y agregó: “en el mediano plazo vamos a bajarlas”.



El presidente de la ARU celebró ayer que el gobierno reiterara este compromiso electoral.



Precio del dólar.

Otra manera de mejorar la competitividad del sector agroexportador es devaluar, como hicieron Brasil y Argentina, pero el presidente de ARU contó a El País que la ministra lo descartó.



“Ellos confían en que van a poder bajar los costos del país y están trabajando para ello. Es un proceso lento pero piensan que ese es el camino porque la economía del Uruguay no puede correr atrás de dos países como Argentina y Brasil, que tienen sus propios problemas; devaluar atrás de ellos sería perjudicial para Uruguay”, explicó Capurro.



La directiva de ARU manifestó ayer su coincidencia con el camino adoptado por el gobierno para mejorar la competitividad a través del ahorro, evitando crear nuevos impuestos o aumentar los existentes.

Recuperación económica.

La ministra dijo además en Radio Rural que “el peor trimestre habría quedado atrás, que fue el segundo”, y agregó: “En este trimestre tenemos indicadores de recuperación, como la venta de combustibles, el núcleo de la industria manufacturera, la venta de automóviles”, donde se percibe “una caída pronunciada y luego un aumento pronunciado; es una ve corta”.