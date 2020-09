Azucena Arbeleche aseguró mejora económica y mayor empleo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, presentó ayer ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional. Estuvo acompañada por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie.

Arbeleche aseguró tras la reunión que el mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo cumple con el compromiso de campaña de “no hacer un aumento impositivo” y aseguró que “habrá crecimiento económico” a partir del año próximo y “mayor empleo”, sosteniendo las políticas sociales.



La ministra aseguró durante su presentación que “el aumento del gasto en la administración anterior, más la pandemia -para la cual no se escatimaron recursos- obligó a optimizar gastos, estabilizar deuda y programas sociales”.



Dijo además que se mantiene “intacta” la esperanza “de lograr transformaciones a las que se comprometió este gobierno y, a pesar de los obstáculos, cumplir con nuestro fin último, que es que cada uno de los uruguayos y en especial los más desprotegidos, tengan una oportunidad”.

En tanto, desde filas de la oposición, el diputado del MPP Alejandro Sánchez dijo que el gobierno “no explicitó en el Presupuesto cómo va a evolucionar el Índice Medio de Salarios, ni las proyecciones de pobreza en el país”. “¡Lo preguntamos en Comisión y tampoco respondieron! ¿Por qué ocultan esos datos tan relevantes?”, se preguntó

Foco en los más débiles.

La ministra de Economía y Finanzas destacó que el equipo económico presentó un articulado “muy completo, muy abarcativo”, en el que los ministerios “han participado de forma muy fuerte” en su redacción.



La secretaria de Estado planteó que por un lado el gobierno “está protegiendo a las personas más débiles” en una coyuntura de pandemia en la que desde su equipo también se busca “apoyar, empujar, sobre todo a las empresas más pequeñas para luego sí permitir que el crecimiento se dé a partir del año que viene”.



Arbeleche aseguró que este proyecto de ley “tiene como centro a la persona”. Y puntualizó: “Dejamos de medir el Presupuesto por los recursos que se destinen a un programa, a un inciso; lo que importa son los resultados en el alumno, el paciente, la persona que necesita una vivienda, y no cuántos recursos va a cada uno de los incisos”.



Crecimiento del empleo.

Para la jerarca los “dos puntos fundamentales” del proyecto de ley son “el crecimiento económico y un mayor empleo”.



Sobre este último aspecto, Arbeleche destacó que el “principal desafío” que hoy tiene el equipo económico es “aumentar y generar puestos de trabajo”. Por otro lado, el otro “eje” en el cual se basa el Presupuesto, indicó la ministra, es “la sostenibilidad de las políticas sociales” a lo largo del período.

Foto: El País

La semana pasada se generó una polémica en todo el arco político respecto al aumento de salarios para los presidentes de los directorios de las empresas públicas. El cambio implicaría que los jerarcas reciban una suma nominal de aproximadamente $ 235.000. Consultada al respecto, Arbeleche aseguró que “se debe contextualizar en una ley de Presupuesto que lo que quiere es ahorrar para mejorar ese resultado fiscal y para quitarle mochilas al sector privado”.

Respecto al “ahorro” que asegura existe en este proyecto de ley, se establece que “los funcionarios públicos cuyo sueldo sea más alto que el correspondiente al ministro de Estado no van a tener aumentos, o tendrán aumentos salariales tales que se equipara su sueldo con el del ministro”.



Además, planteó que “los funcionarios de las personas públicas no estatales no pueden tener una remuneración mayor a la correspondiente a un subsecretario” de un ministerio. De esta manera, entiende que el aumento para los presidentes de entes públicos está “más que compensado con los ahorros en los demás funcionarios de sueldos elevados”.



Consultada sobre las quejas desde el sector sindical de que habría una pérdida de salario real a nivel público, Arbeleche subrayó que “el poder adquisitivo de los funcionarios públicos se va a mantener a lo largo de este período presupuestal”.