"Si se intenta avanzar en la privatización se encontrarán con la FFSP": sindicato responde a Cipriani

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) rechazó los dichos del presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, respecto a que si no se corrigen las fallas que ha identificado se privatizará el servicio de distribución de medicamentos del prestador de salud. "Si se intenta avanzar en la privatización se encontrarán con la FFSP y el resto del movimiento sindical en la calle luchando", dice el sindicato en un comunicado.

"Lamentablemente por la prensa nos enteramos de la intención del Directorio de ASSE de privatizar parte del proceso del medicamento dentro del organismo. Se parte de un diagnóstico errado y pone en práctica recetas ya conocidas y que los trabajadores ya sabemos los resultados", afirma el texto dado a conocer tras las declaraciones del jerarca.



"El propio presidente de ASSE reconoce que no en todos lados funciona mal, eso evidencia que el problema no es estructural sino de gestión. Y son esos problemas puntuales donde se debe apuntar", agrega.



La Federación señala además que "privatizar servicios no soluciona, agudiza el problema" y reclama que se los acusa "de poner palos en la rueda", pero apunta que "tal vez más diálogo causaría menos problemas de este tipo".



COMUNICADO

Privatizar servicios no soluciona, agudiza el problema. Estamos para buscar soluciones, no estos parches que solo degradan nuestra labor. pic.twitter.com/QKwwpu95hn — FFSP (@FFSPoficial) April 15, 2022

Martín Pereira, presidente de la FFSP, dijo a TV Ciudad que "hay una mala gestión de ASSE y no se puede intentar privatizar por una mala gestión del Directorio".



"Se viene una Rendición de Cuentas donde se pueden solicitar los fondos necesarios para la compra de medicamentos calculando los nuevos usuarios que tenemos y la falta de personal que hay en las distintas farmacias", sugirió Pereira.