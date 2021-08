Avanza el proyecto de ley de regulación del teletrabajo en el Parlamento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Avanza en el Parlamento el proyecto de ley que busca regular el teletrabajo. Ayer, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores aceptó las modificaciones que se habían realizado en Diputados. ¿Cuál es el próximo paso? Los senadores discutirán y votarán la normativa durante la sesión del martes.

En la Comisión hubo cuatro votos a favor y dos en contra, que fueron de los senadores del Frente Amplio Amanda Della Ventura y Eduardo Bonomi.



El proyecto de ley es una iniciativa de la senadora colorada Carmen Sanguinetti, que ingresó a la Cámara de Senadores el 21 de abril de 2020, un poco después de que se comunicaron los primeros casos de COVID-19 en el país.



Ahora, ¿qué se entiende por teletrabajo? Según dice el proyecto,

es la "prestación del trabajo, total o parcial, fuera del ámbito físico proporcionado por el empleado, utilizado preponderantemente las tecnología de la información y de la comunicación, ya sea en forma interactiva o no (online-offline)".



La regulación que se discute en el Parlamento es para las relaciones laborales en un "régimen de subordinación y dependencias" en la actividad privada.

Uno de los puntos que establece la legislación es que el trabajo remoto es voluntario, por lo que el empleado deberá dar consentimiento por escrito. Además, dice que la persona "podrá distribuir libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades".



Al mismo tiempo, "el exceso de trabajo diario respecto de la jornada legal o contractual" no se pagará como horas extras. De lo contrario, "se compensarán con horas no trabajadas en otros días de la semana".



No obstante, "las horas que superen el máximo de horas semanales de trabajo aplicables a la actividad o las horas semanales convencionalmente pactadas, se abonarán con un 100% de recargo sobre el valor hora de los días hábiles".



Por otra parte, determina que "todo trabajador tiene derecho a la desconexión". ¿Qué es esto? Es el derecho a la "desconexión de los dispositivos digitales y del uso de las tecnologías, y el derecho a no ser contactado por su empleador".



Por lo tanto, "no estará obligado —entre otros—, a responder comunicaciones, órdenes y otros requerimientos del empleador a fin de garantizar su tiempo de descanso".