Avanza la campaña y la ley sobre financiación de los partidos se estanca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lo concreto es que la iniciativa del gobierno para regular el financiamiento de los partidos políticos está congelada en el Parlamento y es poco probable que se reflote ahora, cuando estamos a poco más de dos meses para el inicio del proceso electoral 2019-2020.

“El proyecto está medio muerto. Una cosa era aprobarlo en marzo, pero ahora, con la campaña en marcha, es difícil. Además no nos aseguramos el voto 50”, confió a El País un legislador del Frente Amplio. El miércoles 10, en la última reunión de los coordinadores de las bancadas parlamentarias en Diputados, de la iniciativa “ni se habló”, dijo a El País un representante del Partido Nacional.



El proyecto de ley del gobierno ya pasó por el Senado, donde se votó por unanimidad. Pero en Diputados se trancó porque en el oficialismo se pretendió hacerle algunos ajustes que no todos los sectores frenteamplistas compartían, y tampoco los partidos de la oposición.



Uno de los problemas latentes es que no se ha tenido el compromiso del diputado Darío Pérez a favor de la iniciativa. En un principio no estaba dispuesto a levantar su mano argumentando que en el interior la realidad no es como la presenta el proyecto.



La vicepresidenta Lucía Topolansky insistió en la necesidad de aprobar la ley, pero con la carrera electoral echada a rodar, parece bastante difícil. En el programa Fuentes Confiables de radio Universal, dijo que "lamenta" que "ahora todos se quejan", que critican "que (Juan) Sartori tiene plata, que aquí que allá. Pero en su momento no quisieron dar los votos".



Dijo que "esa fue una idea de Pepe (José Mujica), se formó una comisión interpartidaria en el Senado, se trabajó meses, después se aprobó la ley, y se votaron algunos artículos".