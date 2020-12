Avalan divulgar fotos de personas ausentes en los envases de cartón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Son 164 las personas que se encuentran desaparecidas en Uruguay y si se aprueba un proyecto de ley a estudio del Parlamento sus fotos se podrían publicar en envases de cartón de diferentes productos para intentar que sean encontrados. La iniciativa ya tiene el aval de Interpol y de la Suprema Corte.

El texto a estudio del Parlamento fue presentado por la diputada colorada Nibia Reisch y plantea que en los envases Tetra Pak de todo tipo de productos de industria nacional, “se deberá imprimir fotografías de aquellas personas extraviadas o ausentes” que se encuentran en la base de datos del Ministerio del Interior, así como información referencial y de contacto.



Según un informe de Interpol, al que tuvo acceso El País, el proyecto “genera una nueva herramienta” que colabora directamente en la búsqueda de personas ausentes. En ese marco, se entiende que la divulgación de fotos de desaparecidos “constituye un facilitador de información para la comunidad”.

A su vez, desde la Suprema Corte también dieron el visto bueno a la iniciativa y sugirieron que se le agregue que la difusión de imágenes de los ausentes debe tener previamente el consentimiento de los familiares de las personas en cuestión. La comunicación fue realizada por la presidenta de la Suprema Corte, Bernadette Minvielle, a la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior.



Reisch dijo a El País que comparte este criterio sugerido por la Corte, de que la difusión de las fotos tenga el visto bueno de la familia, por lo que hay disposición de agregarlo al texto que se encuentra a estudio en la Cámara de Diputados.

La diputada entiende que se podría incluso ampliar más el proyecto en cuestión, para que por ejemplo se difundan imágenes de las personas desaparecidas en peajes, por medio de pantallas digitales. Además propuso que en las páginas web del Estado se incluya un link para ver las fotografías, ya que actualmente la información se encuentra disponible solo el portal del Ministerio del Interior.



En la página de la Cámara de Representantes en el período anterior se abría una ventana sobre personas ausentes en la que se podían ver sus fotografías. Algo similar es lo que plantea Reisch ahora en otras órbitas del Estado: “Capaz alguien quiere hacer un trámite en Antel, le llama la atención y lo mira”. Otra opción es difundir las imágenes en las facturas de tarifas públicas.



Manifestación frente al Parlamento.

Si se habla de personas ausentes automáticamente viene a la mente de muchos la foto del joven Ignacio Susaeta, quien desapareció hace cinco años y su familia lo sigue buscando sin éxito.



Aunque Susaeta es el caso más emblemático, de acuerdo a la base de datos del ministerio hay 164 personas desaparecidas. Las denuncias han venido aumentando con el correr de los años y entre los ausentes existen niños y jóvenes de ambos sexos.

Foto: Gerardo Pérez (Archivo)

En 2015 se recibieron 2.500 denuncias de personas desaparecidas, en 2018 fueron 3.300 y, en 2019 más de 2.500. El 90% son encontrados con rapidez.



Algunas de las personas llevan más de 10 años de desparecidas. Por ejemplo, un hombre que fue visto por última vez en el Hospital Vilardebó hace 16 años, cuando se encontraba internado, y todavía no se lo encontró, explicó Reisch.



El proyecto de ley surgió justamente porque una familia se contactó con la legisladora colorada para contarle la problemática que tenía, al no lograr difundir la imagen de una persona desaparecida en forma masiva. El primer texto se presentó en la legislatura pasada, cuando la mayoría parlamentaria la tenía el Frente Amplio y en ese momento no se logró el consenso necesario como para tener el respaldo de todo el sistema político.

Este jueves se juntarán en la explanada del Palacio Legislativo familiares de personas ausentes para leer un informe dirigido a los legisladores que integran la Comisión de Seguridad y Convivencia. La idea, sostienen, es “sensibilizar” a los legisladores y a la población en general sobre la problemática que enfrentan y convencer que es necesaria la aprobación de esta iniciativa que tiene cinco artículos y fue presentada en julio de este año.