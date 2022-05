“No tiene autoridad”: diputado oficialista critica solución de Pablo Mieres en el puerto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El conflicto portuario, que tiene involucrados al gobierno, la compañía Montecon y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), llevó a que el primero, en la figura del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, ofreciera una solución que por el momento fue descartada por los trabajadores. Pero un componente de ese acuerdo que intentó Mieres generó disconformidad en el diputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal, que llevará este tema a la próxima reunión de bancada de su partido.

La propuesta del ministro, para poner paños fríos a una situación que tiene parcialmente paralizada a la principal terminal portuaria consistía -entre otras soluciones- en otorgar un seguro especial de desempleo para los 150 trabajadores que serían despedidos de Montecon. Esto es algo que ya anunció la empresa, y lo justificó por el decreto 115, que dio prioridad en los atraques a la Terminal Cuenca del Plata/Katoen Natie.



“Pero Pablo Mieres no tiene autoridad para prometerles a los trabajadores un seguro de paro especial”, opinó el diputado Cal en diálogo con El País. “O al menos -siguió-, no sin antes consultarlo con los demás partidos de la coalición de gobierno”.



De acuerdo a Cal, los seguros de paro especiales deben pasar por el Parlamento y, por tanto, contar con el apoyo del sistema político, algo que por lo general ocurre sin mayores inconvenientes. Pero el diputado cabildante no estaría dispuesto a dar su voto en caso de tener que hacerlo, ya que se trata de una compañía en la que no tiene confianza.

No obstante, fuentes de la cartera de Trabajo indicaron a El País que en este caso el seguro puede otorgarse por “resolución ministerial”, sin necesidad de obtener la aprobación parlamentaria.



De cualquier forma, para el cabildante “no es justo” que se otorguen “seguros especiales de paro a trabajadores de empresas que nunca más van a levantar la cabeza”. E insistió: “Antes de hacer una propuesta como esta, Mieres tendría que venir y hablar con los socios de la coalición. Todos queremos una solución para los trabajadores de Montecon; pero que se sigan generando seguros de paro especiales para unos sí y otros no, no es justo”.

En tensión

El conflicto tiene condicionado al puerto desde el arranque de este mes de mayo, cuando Montecon comunicó la decisión de efectuar los despidos debido a su nueva situación económica.



Ayer, por lo pronto, Supra definió un paro de 24 horas en el sector público de la terminal, que regirá a partir del próximo lunes a las 19 horas.



Por otra parte, Supra ya había resuelto el sábado suspender por 48 horas el paro que habían establecido previamente con el fin de dar tiempo al Poder Ejecutivo a seguir trabajando en posibles propuestas que solucionen el conflicto. Pero en los últimos días “no hubo mayores novedades de avance” respecto a las negociaciones, indicó ayer el presidente del sindicato, Álvaro Reinaldo.



En un comunicado emitido días atrás, Montecon había indicado que la baja de la actividad generada por el acuerdo del gobierno con la empresa Katoen Natie, que fue el que le otorga a esa compañía la prioridad de la carga en la Terminal Cuenca del Plata, le impide asegurar más de 19 jornales al mes. Por su parte, el ministro Mieres ya comunicó que el gobierno continuará con las gestiones con esta empresa -compuesta por capitales de Chile y Canadá- para que cumpla con el convenio salarial que firmó con sus trabajadores.

Y en paralelo a este tema local, los accionistas de la firma ya dieron los primeros pasos de cara a un arbitraje internacional, en el entendido de que se violaron los tratados de promoción y protección de inversiones firmados entre ambos países y Uruguay.