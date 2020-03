Aumento de tarifas: luego del anuncio, arranca la discusión política

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno anunció el aumento de las tarifas y el recorte al beneficio de IVA por pagar con tarjetas de crédito y débito. ¿Es un incumplimiento de promesa de campaña? El tema está en el centro del debate político entre el oficialismo y la oposición, y sus integrantes se preparan para salir a jugar el partido discursivo.

Para ello, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, se reunió con la bancada del Partido Nacional ayer para informar sobre las medias anunciadas por el presiente de la República, Luis Lacalle Pou, el miércoles a la noche.

Que el líder blanco prometió en campaña no aumentar las tarifas, ni los impuestos es claro. Se cansó de repetirlo desde la competencia para la interna -cuando aún era precandidato- hasta pasada las nacionales, ya en competencia directa durante el balotaje con Daniel Martínez.



El punto es que los blancos no contaban con la decisión del Frente Amplio de no ajustar el precio de las tarifas a fin de año como lo venían haciendo año a año, antes de perder las elecciones.

“No voy a contestar todos los comentarios que desde el Frente Amplio se han dicho, porque en muchos casos carecen de fundamentos económicos y también en muchos casos quienes ocupaban lugares en ministerio y OPP, que podrían hacer análisis económicos estrictos, en este momento no lo están haciendo. De ninguna manera esto es un tarifazo. Estamos reflejando los costos y ni siquiera la totalidad de los costos”, dijo ayer la ministra a la salida de la reunión con los legisladores.



A su vez argumentó que la rebaja del IVA para las compras con tarjetas de débito no implica un nuevo impuesto. “Esta es una bonificación que tenía por usos de transacciones, esa bonificación se mantiene, pero disminuye”, explicó.

Del otro lado, el exministro Danilo Astori, criticó al nuevo ejecutivo. “El gobierno parece seguir en campaña electoral, descargando toda la responsabilidad sobre los problemas que están surgiendo en estos primeros días de sus funciones sobre el gobierno anterior”, dijo en una entrevista con el área de comunicación del Frente Amplio. En torno la rebaja de la reducción del IVA el exministro sostuvo que “hay un aumento oculto de impuestos porque hay una rebaja de las ventajas o exoneraciones tributarias sobre el IVA”.