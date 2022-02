En 2021 se "aumentaron los impuestos en más de US$ 110 millones", apuntó Astori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"A partir de recortes de gastos imprescindibles para el país, como la inversión pública, y este aumento de impuestos y tarifas, contradiciendo las promesas de campaña, es que se logran los resultados que anunció la ministra ayer", destacó esta mañana Danilo Astori, exministro de Economía (2005-2008 y 2015-2020), exvicepresidente y actual senador.

En diálogo con Así Nos Va (Radio Carve), el dirigente frenteamplista apuntó que la ministra de Economía Azucena Arbeleche "se limita a señalar que por haber bajado el déficit fiscal, variable fundamental de política económica que maneja el gobierno, se logró en base a un comportamiento adecuado lograr los resultados que anunció".



Los números expuestos por la ministra, aseguró, "se apoyan en una caída muy importante de salarios y pasividades, y un aumento de impuestos que también es muy importante porque alcanza para 2021 a US$ 110 millones".



Sin embargo, afirmó que lo logrados "se alcanzó en un incumplimiento de las promesas de campaña de cortar con el supuesto 'despilfarro'. No hubo ahorro, sino recorte de inversión, y por más de 110 millones se aumentaron los impuestos contradiciendo los anuncios de campaña". Esta cifra de suba, planteó además, "no ha sido equitativamente distribuido entre la población".



Arbeleche dijo ayer y hoy remarcó el presidente Luis Lacalle Pou desde La Charqueada (Treinta y Tres) que no se aumentaron más impuestos para obtener los resultados económicos actuales.



Consultado al respecto, Astori insistió que hubo un "aumento de impuestos" porque dijo que en el año pasado "se reinstaló el 'impuesto covid" , así como "se aumentó el IVA con pagos electrónicos" y "se eliminó el beneficio del IVA" que tenían pagos con débito.



Otro aspecto que nombró fue la forma de calcular el IRPF, que "supuso un incremento de la carga fiscal efectiva porque se modificaron las bases con las que se calcula la liquidación del impuesto". Indicó que las franjas "tanto del IRPF como del IASS se actualizaron en base al Índice de Salarios, y no al Índice de Precios". Si bien dijo que el gobierno está "autorizado" por ley a hacer el cambio, esto "aumenta la carga fiscal efectiva que paga la población".



Al mismo tiempo, criticó la "política de tarifas muy restrictiva para la población, contradiciendo lo que durante nuestro gobierno nos dijeron una y otra vez 'tarifazos' en nuestras evoluciones".



El exministro dijo que durante esta administración "la nafta aumentó 15,5%; el gasoil 14,5% y los salarios 6,9%. Esto sí que es un 'tarifazo' para la gente".



"Los anuncios que todos calificamos como positivos se logran en base a recortes del gasto público, y en particular en materia de inversión pública, que al país no le hacen bien, que está necesitando. Al mismo tiempo, se basan en la caída importante de los ingresos de la población a través de la caída del salario real y pasividades que se ajustan en base a la evolución de los salarios", insistió el exministro.