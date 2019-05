Aumenta la tensión entre los parlamentarios en año electoral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Insultos a legisladores y una denuncia de amenaza dan cuenta de la tensión que se vivió esta semana en el Parlamento. Para algunos “son signos incipientes” del clima hostil a pocos meses de las elecciones, otros solo consideran que son hechos “excepcionales” y “nada extraordinarios”.

Lo cierto es que los cruces estuvieron a la orden del día en la Cámara de Diputados. Todo se inició con la renuncia del exdiputado Daniel Placeres a su banca el pasado martes, luego que la Fiscalía planteara su desafuero y pidiera su procesamiento sin prisión por un delito de conjunción del interés público con el privado. Esto, porque promovió una minuta para la extensión de seguro de paro a trabajadores de Envidrio, cuando tenía a familiares que eran empleados de la empresa.

Al final de la sesión se llenaron las barras en apoyo a Placeres y la oposición denunció haber recibido insultos. Al día siguiente, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi planteó una cuestión de fueros al afirmar que recibió una amenaza directa del también diputado Óscar Groba (Espacio 609). “Le contesté que no quería hablar y me insistió dos o tres veces. Ante mi respuesta negativa empezó a decirme en voz fuerte que me estaba investigando, que quería que yo supiera eso. Ante esto le contesté ‘investigue, no me importa’”, señaló el nacionalista.

Desde el Frente Amplio se negó la amenaza y entre los coordinadores de bancada aseguran que el trato sigue siendo bueno y cordial. Pero el Partido Nacional advirtió por el mal relacionamiento en la Cámara de Diputados.

“Han aparecido signos preocupantes en términos de tensiones, de alguna ruptura de códigos que tenemos que mirar con mucha atención”, dijo a El País el diputado nacionalista Pablo Abdala.

Para el legislador, “no hay dudas” que la proximidad de una elección que parece reñida incide en el estado de ánimo de los actores. De todos modos, descartó una ruptura en el diálogo o en la relación con el Frente Amplio.

En sala, la diputada nacionalista Graciela Bianchi también habló del relacionamiento entre los partidos. Consideró que, como todo año electoral, “es complejo” y toca “transitar un período complicado”. Otro diputado blanco, José Andrés Arocena, dijo sentir vergüenza por las amenazas denunciadas por Goñi. “No somos un boliche. ¿Dónde estamos, en el Far West?”, preguntó Arocena. Desde el Frente Amplio se quitó trascendencia al mal clima que derivó en los insultos y una denuncia de amenaza.

“No es nada extraordinario. Está todo el mundo un poco más nervioso, pero no es parecido a lo que pasó en otras legislaturas, donde legisladores se agarraron a piñazos”, dijo a El País el diputado del Nuevo Espacio Jorge Pozzi.

El legislador oficialista consideró que “fue exagerada” la reacción de Goñi. “Se tomó muy a pecho y es muy puntual lo que pasó”, acotó, en referencia a la cuestión de fueros.

Para el diputado colorado Ope Pasquet, “el clima en general sigue siendo correcto”. Pero admitió que el cruce entre Goñi y Groba fue algo fuera de lo común. “El relacionamiento es fluido y correcto y creo que todos debemos cuidar la normalidad en el trato”, señaló.

Cruce

Ayer, durante la interpelación a la ministra de Vivienda y Medio Ambiente, Eneida De León, se produjo un nuevo cruce entre la coordinadora de bancada del FA Susana Pereyra (MPP) y el diputado colorado Germán Cardoso.

“El proveedor de cloro está estafando a todo el pueblo. Es una tomadura de pelo al Parlamento. Por suerte este blindaje se va a terminar en octubre”, señaló el legislador colorado. Pereyra sonrió y Cardoso le respondió con una ironía: “Esto no es la tribuna Henderson del Campeón del Siglo”.