AUF pide régimen especial de aportes al BPS para los clubes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) planteó en el Parlamento la necesidad de tener un régimen especial de aportes al Banco de Previsión Social (BPS) con el fin de no aumentar el volumen de endeudamiento que los clubes tienen con el organismo de contralor.

Ignacio Alonso, titular del organismo rector del fútbol profesional, explicó a los legisladores que hay 14 clubes de primera, segunda y segunda amateur -de un total de 48- que están endeudados con el BPS, aunque no pudo precisar cuánto es el monto del endeudamiento porque dijo que los clubes llevan su propia contabilidad.



Alonso también anunció que, como a esta Legislatura le queda poco tiempo, las autoridades de AUF se proponen hablar con los distintos candidatos presidenciales para que un próximo gobierno trate de impulsar la idea que tienen.



El problema surgió porque hasta 2004 los clubes no pagaban nada al BPS. Desde 2009 comenzaron a aportar pero de acuerdo a un monto ficto. A partir de entonces el sistema se actualizó con la reforma de la seguridad social y los clubes debieron empezar a pagar según sus ingresos.



La retención del aporte patronal a los jugadores hizo que creciera la deuda con el organismo previsional y con ello surgieron algunos juicios por apropiación indebida. Eso hizo, además, que los clubes quedaran endeudados con el BPS al no cumplir con sus obligaciones. Y por eso es que se plantea que haya un régimen especial.



Los incumplimientos se multiplicaron, aunque la AUF no puede determinar fehacientemente el total de la deuda de esos clubes porque no accede a los estados contables. Eso sí, Alonso dijo que es “muy importante”.



El presidente de la AUF dijo que los torneos pueden seguir disputándose igual porque las instituciones paulatinamente cumplen con algunas obligaciones. Además, explicó que la AUF podría ayudar a mejorar la situación contratando mejor los productos por los que los clubes reciben ingresos, como el Campeonato Uruguayo de primera división o los de la B (segunda profesional) y la C (segunda amateur).



Fijando un sistema, en la medida en que crezcan los ingresos, se puedan canalizar los mismos en cláusulas de cumplimiento, indicó Alonso.



“Pero es indudable continuar con este sistema real de aportes”, añadió.